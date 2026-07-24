Stoczy samotną walkę ze złem. Dziś w telewizji pokażą zapomniany thriller

"Zabójcza portierka" (2020) Ryuheia Kitamury to thriller akcji z Ruby Rose w roli głównej. Jako była marines, a teraz portierka w Nowym Jorku, musi przechytrzyć i w pojedynkę stawić czoła złodziejom sztuki pod wodzą osobnika wyjątkowo bezwzględnego, którego gra Jean Reno.

"Zabójcza portierka": nowy początek i samotna walka ze złem. O czym opowiada film?

Akcja tego filmu rozpoczyna się w Rumunii. W Bukareszcie amerykańska żołnierka - sierżant piechoty morskiej Alexandra "Ali" Gorski (Ruby Rose) otrzymuje zadanie ochrony konwoju, w którym jadą żona i córka ambasadora USA. Uzbrojeni najemnicy zastawiają na nich zasadzkę, a choć Ali walczy zaciekle i skutecznie, ochraniane osoby giną. Młoda kobieta opuszcza armię i wraca w rodzinne strony. Dzięki wsparciu wujka, Ali dostaje pracę w luksusowym nowojorskim wieżowcu, który jest remontowany, więc większość zamożnych lokatorów wyprowadziła się. Pozostały tylko dwie rodziny - starsze małżeństwo oraz mąż jej zmarłej siostry, Jon Stanton (Rupert Evans), profesor literatury, i jego dwoje dzieci. Jon i Ali byli w przeszłości parą. Teraz ona ma szansę odbudować rodzinne więzi i przyjmuje zaproszenie na wielkanocną kolację. Wkrótce okazuje się, że nadchodząca Wielkanoc będzie niczym najgorszy z jej wojennych koszmarów.

Najpierw jej nowy kolega w pracy, który jedynie udawał portiera - Borz Blasevic (Aksel Hennie) podstępnie pozbywa się jej wujka. Następnie do budynku wkracza grupa najemników, której przywódcą jest Victor Dubois (Jean Reno), ze specem od otwierania sejfów, Martinezem (Louis Mandylor) w składzie. Bandyci uzyskują od staruszków informację, że sejfy z bezcennymi obrazami są ukryte w ich poprzednim mieszkaniu, które aktualnie zajmuje rodzina Stantonów. Po odkryciu zdrady Ali rozpoczyna nierówną walkę, aby ocalić swoich bliskich. Gdy złodzieje stają się coraz bardziej zdesperowani i agresywni, portierka sięga po umiejętności walki, aby tym razem skutecznie wyeliminować wrogów i zakończyć na swoich warunkach starcie.

"Zabójcza portierka" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Zabójcza portierka" zostanie wyemitowany w piątek 24 lipca o godz. 22:00 w Czwórce.

Zobacz też:

Powstaje nowa wersja słynnej komedii romantycznej. Widzowie czekali latami