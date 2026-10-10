Steven Spielberg zrealizuje film o słynnym mafiosie. Na pokładzie współtwórca "Chłopców z ferajny"

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Steven Spielberg pracuje nad filmem o legendarnym nowojorskim mafiosie -"Sammym The Bull" Gravano. W projekt zaangażowany jest m.in. Nicholas Pileggi, który pracował nad scenariuszem "Chłopców z ferajny" czy "Kasyna".

Steven Spielberg w okularach i muszce, siwe włosy, broda, na tle rozmytych postaci i aparatów fotograficznych.
Steven SpielbergJordan StraussEast News

Historia Salvatore'a "Sammy'ego The Bull" Gravano jest jednym z najbardziej znanych epizodów we współczesnej historii mafii. W 1992 roku ten zastępca szefa klanu Gambino został świadkiem koronnym przeciwko swojemu szefowi, Johnowi Gottiemu. Stało się tak po tym, jak agenci federalni odtworzyli mu potajemnie nagrane rozmowy telefoniczne, w których szef obwiniał go za kilka morderstw.

Hollywood jednak nie było szczególnie zainteresowane historią Gravano - aż do teraz.

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Jak dowiedział się serwis Page Six, prace nad produkcją trwają już od pewnego czasu, ale nie przystąpiono jeszcze do realizacji. Plotki potwierdziła należąca do Stevena Spielberga firma produkcyjna Amblin. Jeśli rzeczywiście uda się wszystko dopiąć i rozpocząć prace na planie, będzie to jeden z niewielu gangsterskich projektów legendarnego filmowca.

Ustalono już, że scenariusz napisał Nicholas Pileggi, który we wcześniejszych latach pracował m.in. przy "Chłopcach z ferajny", "Ludziach miasta" czy "Kasynie". Rozmowy w sprawie reżyserii prowadzi Edward Burns, który wystąpił w filmie Spielberga "Szeregowiec Ryan".

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