Steven Spielberg wyprowadził się z luksusowej willi. Wybrał inne życie

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Steven Spielberg przez lata mieszkał w jednej z najbardziej niezwykłych rezydencji Hollywood. Pokój inspirowany światem hobbitów, gigantyczne akwarium i imponujący ogród to tylko część jej atrakcji. Jednak w 2026 roku twórca "Parku Jurajskiego" postanowił zmienić otoczenie. Dziś jego dom znajduje się po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych.

Steven Spielberg w okularach i muszce podczas wydarzenia medialnego.
Steven SpielbergJordan StraussEast News

Gdzie obecnie mieszka Steven Spielberg?

Od 1 stycznia 2026 roku Steven Spielberg i jego żona Kate Capshaw są oficjalnie mieszkańcami Nowego Jorku. Para przeniosła się na Manhattan, wybierając apartament w słynnym budynku San Remo przy Central Park West.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych apartamentowców w mieście. Wzniesiony w 1930 roku gmach wyróżnia się dwiema charakterystycznymi wieżami i widokiem na Central Park. Przez lata mieszkali w nim m.in. Bono, Steve Jobs oraz Diane Keaton.

Spielberg nie jest jednak nowym właścicielem nieruchomości w tym budynku. Apartament należał do niego już wcześniej. Reżyser zdecydował się natomiast przenieść do Nowego Jorku na stałe. Jak przekazała jego rzeczniczka, przeprowadzka była planowana od dłuższego czasu i wynikała z powodów rodzinnych.

Co ciekawe, równolegle z przeprowadzką na Manhattanie otwarto również biuro jego firmy produkcyjnej Amblin Entertainment.

Wysoki, zabytkowy budynek w stylu neoklasycystycznym z licznymi oknami, masywną bryłą oraz dwoma wieżami górującymi nad ulicą pełną samochodów i zieleni miejskiej.
Apartamentowiec San Remo w Nowym JorkuAjay Suresh / Wikimedia Commons / CC BY 4.0materiały prasowe

Kalifornijska rezydencja Spielberga przypominała filmową scenografię

Zanim reżyser zamieszkał w Nowym Jorku, jego głównym domem była posiadłość w Pacific Palisades, luksusowej dzielnicy Los Angeles. Kupił ją w 1985 roku. Wcześniej nieruchomość należała m.in. do aktora Cary'ego Granta oraz producenta Davida O. Selznicka.

Spielberg z czasem niemal podwoił powierzchnię budynku, przekształcając go według własnej wizji. Jednym z najbardziej oryginalnych pomieszczeń był pokój telewizyjny inspirowany domami hobbitów, z zaokrąglonymi ścianami i oknami przypominającymi grzyby. W głównej łazience znalazło się natomiast ogromne, zakrzywione akwarium o pojemności około 53 tys. litrów.

To niejedyna niezwykła nieruchomość związana z reżyserem. Spielberg posiada również posiadłość w East Hampton w stanie Nowy Jork. Jej główny budynek powstał z przebudowanej XVIII-wiecznej holenderskiej stodoły. Za projekt odpowiadał ceniony architekt Charles Gwathmey, z którym filmowiec współpracował również przy późniejszej rozbudowie całego kompleksu.

Rozległa rezydencja otoczona bujną zielenią z basenem, kortem tenisowym i kilkoma budynkami pomocniczymi na dużej, zagospodarowanej działce.
Pacific Palisades, dom Stevena SpielbergaJames AylottGetty Images

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