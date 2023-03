Spielberg, który ma na koncie m.in. głośna "Listę Schindlera" , przyznał, że antysemityzm niebezpiecznym trendem, który obserwuje od ponad dekady.

"Marginalizowanie ludzi, którzy nie są częścią dominującej rasy, jest czymś, czego doświadczamy od lat. Nienawiść stała się przepustką do klubu, który ma więcej członków w Ameryce, niż mogłem sobie kiedykolwiek wyobrazić" - dodał Spielberg.

"Nienawiść i antysemityzm idą ramię w ramię. Nie można ich rozdzielić" - zaznaczył reżyser.

Spielberg wyraził nadzieję, że jego film "Fabelmanowie" okaże się lekcją tolerancji.

"Przywołując słowa Anny Frank - myślę, że miała rację, kiedy mówiła, że większość ludzi jest dobra. Człowieka w swej istocie cechuje dobro i współczucie" - zakończył Spielberg.

"Fabelmanowie": Autobiografia Stevena Spielberga

"Fabelmanowie" opowiadają o dzieciństwie reżysera, jego dorastaniu i początkach fascynacji kinem.

"Podczas pandemii byłem w domu, z rodziną. Miałem sporo czasu, by złapać oddech. Zacząłem myśleć o tym, jaki film chciałbym zrobić, ale tak naprawdę znałem odpowiedź. Zawsze chciałem przybliżyć historię mojej mamy i taty. Wszystkie filmy, które zrealizowałem, są osobiste. Wiele z nich dotyczyło rodziny, ale żaden nie odzwierciedlał moich doświadczeń w takim stopniu jak ten" - ocenił twórca.

Pierwsze kadry "Fabelmanów" ukazują wizytę jego filmowego alter ego, sześcioletniego Sammy’ego (granego przez Gabriela LaBelle’a) w kinie, do którego na początku lat 50. poszedł z rodzicami - tytułowymi Fabelmanami. Niedługo później chłopiec otrzymuje w prezencie kolejkę i korzystając z domowej, amatorskiej kamery, postanawia odtworzyć katastrofę kolejową, którą zobaczył na wielkim ekranie. Od tego momentu kamera staje się jego nieodzownym rekwizytem. Chętnie nagrywa swoich najbliższych i kolegów. Wnikliwym okiem kamery obserwuje psującą się relację swoich rodziców - uzdolnionej muzycznie, neurotycznej Mitzi (Michelle Williams) i dobrotliwego inżyniera Burta (Paul Dano). Chłopiec nie do końca uświadamia sobie rolę, jaką odgrywa w tym przyjaciel rodziny Bennie (Seth Rogen). Jest przekonany, że odpowiedzialność za rozwód ponosi Burt. Może dlatego że zawsze silniejsza więź łączyła go z matką.

Steven Spielberg ze Złotym Niedźwiedziem

W lutym Steven Spielberg odebrał Złotego Niedźwiedzia Berlinale za całokształt twórczości.

"Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby po tylu latach coś się we mnie zmieniło. Mam taką samą naturę filmowca jak wielu moich kolegów. Cokolwiek czułem do kina jako mały chłopiec, towarzyszyło mi przez kolejne dekady. Za każdym razem kiedy w mojej głowie pojawia się pomysł na dobry film, odczuwam taką samą ekscytację" - powiedział. Dodał, że nigdy nie traktował swojej pracy w kategoriach terapeutycznych.



"Ale wiele rzeczy dzieje się podświadomie. Traumy, które dotknęły nas, gdy byliśmy młodzi, mogą wyjść na wierzch w malarstwie, muzyce, filmach, literaturze - nawet jeśli nie mamy takiego zamiaru. Oczywiście, jako dziecko przeżyłem traumę, jaką był rozpad mojej rodziny. Jestem przekonany, że gdyby nie rozwód rodziców, nie zdecydowałbym się wyreżyserować 'Imperium słońca' " - zwrócił uwagę.