Startuje święto kina w Toruniu! Co obejrzeć na festiwalu BellaTOFIFEST?

BellaTOFIFEST 2025: "Leon zawodowiec" motywem przewodnim festiwalu

Motywem przewodnim 23. edycji festiwalu BellaTOFIFEST jest jeden z najpopularniejszych filmów lat 90. z niezwykłą kreacją Jeana Reno - "Leon zawodowiec" (1994).

"'Leon zawodowiec' od lat niezmiennie plasuje się w czołówce filmowych życzeń naszych widzek i widzów. Jego twórca, Luc Besson, który romansował z wieloma gatunkami filmowymi, od zawsze zaskakiwał swoją świeżością i innowacyjnością" - mówi dyrektorka MFF BellaTOFIFEST, Kafka Jaworska.

W trakcie tegorocznego festiwalu na dużym ekranie zobaczymy Wielką Szóstkę Luca Bessona. W specjalnym paśmie filmowym obok "Leona zawodowca" (1994) znajdzie się także pięć innych tytułów, które umożliwiają lepsze zrozumienie artystycznej drogi reżysera: "Metro" (1985), "Wielki błękit" (1988), "Nikita" (1990), "Piąty element" (1997) oraz "Joanna d’Arc" (1999).

BellaTOFIFEST 2025: sekcje i nagrody

Podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST Nagrody Filmowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri otrzymają wyjątkowi polscy aktorzy: Agnieszka Dulęba-Kasza oraz Jan Englert. Złote Anioły za niepokorność twórczą powędrują natomiast do Kazika Staszewskiego i Mirosława Baki. Laureatką Złotego Anioła dla Europejskiej Aktorki Bella Woman jest Eliza Rycembel, która odbierze statuetkę podczas uroczystej gali otwarcia. Tego samego dnia na scenie w CKK Jordanki stanie również Elżbieta Starostecka, której zostanie wręczony Złoty Anioł dla Damy Polskiego Kina. W gronie wyróżnionych znalazła się jeszcze Katarzyna Warnke, która odbierze na festiwalu prestiżową nagrodę FLISAKA.

W tym roku do Międzynarodowego Konkursu Pierwszych i Drugich Filmów Pełnometrażowych ON AIR zakwalifikowało się aż dwanaście tytułów. Zwycięski twórca lub twórczyni otrzyma Złotego Anioła dla reżysera najlepszego filmu międzynarodowego. Werdykt ogłosi jury w składzie: Gabriela Muskała, Jowita Budnik, Anna Maliszewska, Andrzej Konopka, Piotr Trojan i Tomasz Wasilewski. Podczas wydarzenia organizowany jest również konkurs filmów polskich FROM POLAND, a o zwycięskim tytule jak co roku zadecyduje publiczność.

Wśród festiwalowych pasm są również:

POLONICA - filmy, w których tworzeniu brali udział polscy artyści i artystki,

- filmy, w których tworzeniu brali udział polscy artyści i artystki, FORUM - wybór najciekawszych filmów sezonu,

- wybór najciekawszych filmów sezonu, MUST SEE MUST BE - kino nowe, często jeszcze nieodkryte,

- kino nowe, często jeszcze nieodkryte, NIEPOKORNE - filmy oddające głos tym, którzy idą pod prąd,

- filmy oddające głos tym, którzy idą pod prąd, 4 × Szkockie debiuty - produkcje wskazujące nowe kierunki rozwoju kina w Szkocji,

- produkcje wskazujące nowe kierunki rozwoju kina w Szkocji, Kino na Końcu świata - pokazy plenerowe.

Podczas 23. edycji BellaTOFIFEST widzowie będą mogli wziąć udział także w festiwalowej premierze komedii "Teściowie 3". W rolach głównych ponownie zobaczymy Izę Kunę, Adama Woronowicza, Maję Ostaszewską i powracającego po przerwie Marcina Dorocińskiego. Pokaz zaplanowany jest na 2 lipca, a seansowi towarzyszyć będzie spotkanie z Mają Ostaszewską, Anną Bartenbach i Wojciechem Mecwaldowskim.

Zdjęcie Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński Adam Woronowicz w "Teściach 3" / Adrian Chmielewski / materiały prasowe

BellaTOFIFEST 2025: spotkania z artystami

W tym roku nie zabraknie również wydarzeń dodatkowych i rozmów z twórcami. Co ważne, wstęp na wszystkie spotkania jest wolny i zależy wyłącznie od liczby dostępnych miejsc.

28 czerwca uczestnicy będą mogli wysłuchać Dominiki Montean-Pańków i Jana Englerta po pokazie filmu "Skrzyżowanie" (17:35, Cinema City: sala 2). W kolejnych dniach festiwal swoją obecnością zaszczycą również m.in. Maja Ostaszewska, Xawery Żuławski, Grażyna Szapołowska, Zbigniew Zamachowski, Agnieszka Dulęba-Kasza, Andrzej Chyra, Kazik Staszewski czy Monika Majorek.

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbywa się w dniach 28 czerwca - 4 lipca w Toruniu. Wszystkie informacje na temat tej edycji można znaleźć na stronie bellatofifest.pl oraz na facebookowym profilu wydarzenia.



