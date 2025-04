Ryan Gosling dołącza do "Gwiezdnych Wojen"

- To jest idealne miejsce, by zacząć tę przygodę - mówił Ryan Gosling w trakcie Star Wars Celebration w Tokio, największego na świecie zlotu fanów "Gwiezdnych Wojen". - Patrząc na was, zaczynamy jeszcze lepiej rozumieć, dla kogo robimy ten film.

Gosling pojawił się na scenie wraz z Shawnem Levym, reżyserem "Star Wars: Starfighter", tajemniczego projektu, o którym mówiło się od jakiegoś czasu. Szczegóły dotyczące fabuły nie są znane, wiadomo, że akcja filmu ma rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".

- Będzie to całkowicie samodzielna historia - zapowiedział Levy. - Nie jest to ani prequel, ani sequel. Fani zostaną zabrani w nową przygodę, osadzoną w okresie, jakiego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć na ekranie. Pojawi się grupa zupełnie nowych postaci. "Starfighter" będzie hołdem dla dziedzictwa serii "Gwiezdnych Wojen", ale chcemy pokazać to uniwersum w sposób oryginalny, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.

Podczas prezentacji nowego filmu na ekranie pojawiło się zdjęcie dziecięcej pościeli w motywy z "Imperium kontratakuje". Gosling zdradził, że fotografię wykonała jego mama, gdy miał pięć lat. - Jak widać na tym zdjęciu, chyba śniłem o "Gwiezdnych Wojnach" zanim je zobaczyłem - mówił aktor ze sceny w Tokio.

Zdjęcie Ryan Gosling na Star Wars Celebration w Japonii, fot. Mateusz Demski / materiały prasowe

Projekt jest aktualnie na etapie preprodukcji, zdjęcia do filmu ruszą jesienią tego roku. Premiera jest zaplanowana na 28 maja 2027 roku.



Jednym z głównych wydarzeń pierwszego dnia Star Wars Celebration w Tokio było spotkanie z twórcami "The Mandalorian & Grogu", filmowej kontynuacji serialu "Mandalorian", która trafi na ekrany kin w przyszłym roku. Reżyser Jon Favreau opowiedział o kulisach powstania produkcji oraz zaprezentował pierwszy zwiastun.

- Kiedy myślę o "Gwiezdnych Wojnach" i tym, co zainspirowało tę serię, od razu przychodzi mi do głowy japońskie kino, japońska kultura i tradycja - podkreślał Favreau. - George Lucas był pod wpływem różnych motywów i tytułów: począwszy od Flasha Gordona, przez stare filmy wojenne, aż po westerny. Ale szczególnie czerpał z dziedzictwa Akiry Kurosawy i kina samurajskiego.

Dave Filoni, dyrektor kreatywny studia Lucasfilm, zaznaczył, że siła "The Mandalorian" kryje się w relacji między tytułowym bohaterem a Grogu. - Każdy z nas, na jakimś poziomie, rozumie ten rodzaj rodzicielskiej więzi, jaka rodzi się między bohaterami - mówił Filoni i dodał, że od samego początku filmowa odsłona "Mandaloriana" była pomyślana jako doświadczenie kinowe, dlatego zostanie wyświetlona w kinach IMAX.

Zdjęcie Star Wars Celebration 2025 w Japonii, fot. Mateusz Demski / materiały prasowe

Na spotkanie z fanami do Tokio przyjechał Pedro Pascal . - Dokładnie pamiętam dzień, kiedy Jon zaprosił mnie do "writers' roomu" i zaprezentował mi całą serię storyboardów pierwszego sezonu serialu - wspominał Pascal. - To pozwoliło mi zrozumieć, czego oczekują ode mnie twórcy i jaką postać mam zagrać.

Zwiastun "The Mandalorian & Grogu" rozpoczyna się widowiskową sceną akcji wewnątrz maszyny kroczącej AT-TE, znanej między innymi z otwarcia "Imperium kontratakuje". Din Djarin, grany przez Pascala, walczy z grupą szturmowców, po czym doprowadza do eksplozji maszyny. W kolejnej scenie widzimy Sigourney Weaver, która również pojawiła się w Tokio i potwierdziła swój udział w produkcji. Aktorka nie zdradziła kogo dokładnie zagra, krążą plotki, że wcieli się w postać oficerki Floty Obrony Nowej Republiki.

Star Wars Celebration 2005: do Japonii przylecieli fani z całego świata

Do Japonii, z okazji Star Wars Celebration, przylecieli fani z całego świata. Halę, na której odbyło się spotkanie z twórcami, rozświetliły setki mieczy świetlnych. Na każdym kroku można spotkać osoby przebrane za szturmowców, żołnierzy Republiki czy mistrzów Jedi, które już jutro wezmą udział w konkursie na najlepszy cosplay wydarzenia. Wśród nich znaleźli się również fani z Polski.

- Zajawka na "Gwiezdne Wojny" wzięła się od rodziców, którzy są tutaj z nami - mówili Jaromir z Poznania, który z okazji Star Wars Celebration przebrał się za Dartha Maula i jego siostra Maja. - Lubimy to uniwersum za samą ideę Zakonu Jedi, natomiast Darth Maul jest dla mnie jedną z najciekawszych postaci ze względu na mrok i tajemnicę, jaką skrywa. Samo wydarzenie robi duże wrażenie. Jak tylko weszliśmy na halę to spotkaliśmy Haydena Christensena, który gra Anakina Skywalkera.

Zdjęcie Star Wars Celebration w Japonii 2025, fot. Mateusz Demski / materiały prasowe

- Zawsze chcieliśmy zobaczyć taką imprezę, oboje pamiętamy polskie premiery pierwszej sagi - mówili Maciej i Małgorzata Pawełczak z Poznania. - Do kina zabrali nas rodzice, był to jedyny film, jaki był na afiszu. Staliśmy w ogromnej kolejce do Kina Bałtyk, którego w Poznaniu już nie ma. Film zaczynał się od Polskiej Kroniki Filmowej. Nie wiedzieliśmy na co idziemy. Zakochaliśmy już przy pierwszym pokazie. Co ciekawe, poznaliśmy się dziesięć lat później i okazało się, że kochamy to samo uniwersum.

- A za co kochamy "Gwiezdne Wojny"? Bo jest to science-fiction, które się dobrze rozumie i przekłada na to, co dzieje się na świecie - mówiła Małgorzata Pawełczak. - To taka bajka z mądrym przesłaniem, dlatego myślę, że każdemu młodemu człowiekowi należy pokazać "Gwiezdne Wojny".

Star Wars Celebration potrwa do 20 kwietnia. Program SWC tworzą setki godzin prelekcji, paneli dyskusyjnych, zapowiedzi nowych produkcji filmowych i serialowych ze świata "Gwiezdnych wojen" oraz spotkań z twórcami. Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji jest seria spotkań wokół drugiego, finałowego sezonu serialu "Andor" , którego pierwszy odcinek pojawi się na platformie Disney+ już 23 kwietnia.

Mateusz Demski, Japonia

Zdjęcie Star Wars Celebration w Japonii 2025, fot. Mateusz Demski / materiały prasowe