Jeszcze wczoraj media obiegła informacja, na podstawie doniesień serwisu Nexus Point News podają, że James Gunn stracił prawo do ostatniej wersji montażowej swojego "Man of Tomorrow", sequela "Supermana" z 2025 roku, a nowe kierownictwo DC Studios miało zarządzić dokrętki oraz wycięcie kilku ważnych postaci z wyczekiwanej produkcji. Internet zalała też fala spekulacji dotyczących przyszłości kinowego uniwersum DC oraz tego, czy np. powstanie drugi sezon serialu "Latarnie".

James Gunn zaprzecza doniesieniom o dokrętkach w "Man of Tomorrow"

Jak na razie żadne z tych informacji nie zostały potwierdzone. Do plotek odniósł się również James Gunn. Na serwisie społecznościowym Threads napisał:

"Krąży wiele nieprawdziwych plotek; jedna z nich głosi, że przedstawiciele Skydance widzieli już film 'Man of Tomorrow' i że wprowadzane są w nim zmiany. Nikt ze Skydance nawet nie widział tego filmu. Jedyne osoby, które miały okazję go obejrzeć, to Peter Safran oraz bardzo wąskie, zaufane grono przyjaciół i członków rodziny".

Zdjęcia do kontynuacji "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana" z 2025 roku, zakończyły się w sierpniu. W obsadzie powrócą David Corenswet, Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Hawkgirl, Nathan Fillion, Edi Gathegi.

Do ekipy dołącza znana z "Andora" Adria Arjona. Choć jeszcze nie potwierdzono, jaką rolę zagra, wielu fanów uważa, że wcieli się w Wonder Woman. Serwis Deadline podaje jednak, że jej bohaterką jest Maxima.

Jak informowaliśmy, reżyser i Peter Safran z końcem listopada przestaną pełnić funkcje szefów DC Studios.

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