Stanowczo zaprzecza niosącym się plotkom. "Tego filmu jeszcze nikt nie widział"

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

James Gunn zaprzecza doniesieniom, jakie pojawiły się w internecie. Jak zapewnia, nikt z włodarzy Skydane nie widział jeszcze filmu "Man of Tomorrow", więc nie może być mowy o dużych zmianach i dokrętkach.

James Gunn w ciemnych okularach i czarnej skórzanej kurtce pozuje na tle ścianki
James GunnMichael Kovac/Getty Images for Warner Bros. PicturesGetty Images

Jeszcze wczoraj media obiegła informacja, na podstawie doniesień serwisu Nexus Point News podają, że James Gunn stracił prawo do ostatniej wersji montażowej swojego "Man of Tomorrow", sequela "Supermana" z 2025 roku, a nowe kierownictwo DC Studios miało zarządzić dokrętki oraz wycięcie kilku ważnych postaci z wyczekiwanej produkcji. Internet zalała też fala spekulacji dotyczących przyszłości kinowego uniwersum DC oraz tego, czy np. powstanie drugi sezon serialu "Latarnie".

James Gunn zaprzecza doniesieniom o dokrętkach w "Man of Tomorrow"

Jak na razie żadne z tych informacji nie zostały potwierdzone. Do plotek odniósł się również James Gunn. Na serwisie społecznościowym Threads napisał:

"Krąży wiele nieprawdziwych plotek; jedna z nich głosi, że przedstawiciele Skydance widzieli już film 'Man of Tomorrow' i że wprowadzane są w nim zmiany. Nikt ze Skydance nawet nie widział tego filmu. Jedyne osoby, które miały okazję go obejrzeć, to Peter Safran oraz bardzo wąskie, zaufane grono przyjaciół i członków rodziny".

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Katarzyna Ulman

Zdjęcia do kontynuacji "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana" z 2025 roku, zakończyły się w sierpniu. W obsadzie powrócą David Corenswet, Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Hawkgirl, Nathan Fillion, Edi Gathegi.

Do ekipy dołącza znana z "Andora" Adria Arjona. Choć jeszcze nie potwierdzono, jaką rolę zagra, wielu fanów uważa, że wcieli się w Wonder Woman. Serwis Deadline podaje jednak, że jej bohaterką jest Maxima.

Jak informowaliśmy, reżyser i Peter Safran z końcem listopada przestaną pełnić funkcje szefów DC Studios.

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