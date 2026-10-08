Uniwersum DC już wkrótce doczeka się mocnego body horroru. "Clayface" ukaże historię aspirującego aktora Matta Hagena. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany, a jego plany na wielką karierę znikają. Mężczyzna poddaje się eksperymentalnemu zabiegowi, który ma przywrócić mu dawny wygląd, lecz terapia ma swoje przerażające skutki uboczne...

"Clayface": James Gunn stanął w obronie filmu

Szef studia DC James Gunn niedawno zabrał głos na platformie Threads, by bronić projektu po tym, jak jeden z użytkowników zaskoczył go pytaniem: "Kto prosił o film o Clayface'u?".

"A kto prosił o 'Powrót do przyszłości'? O 'Casablankę'? O 'Sposób na blondynkę'? O 'Labirynt fauna'? O 'Mad Max: Na drodze gniewu'? O 'Zniknięcia'? O 'Matrixa'? Choć może się tak wydawać, Hollywood nie jest miejscem, gdzie jedynym sposobem na nakręcenie filmu jest publiczne głosowanie na to, jaką markę chcą zobaczyć, a którą widzieli już niezliczoną ilość razy" - trafnie zauważył.

"Czasami ktoś - w tym przypadku początkowo Mike Flanagan, a potem James Watkins i Hossein Amini - czerpał inspirację ze stosunkowo mało znanej postaci fikcyjnej i stworzył wokół niej, moim zdaniem, naprawdę wyjątkową historię. Tysiąckrotnie wolałbym taką inspirację niż scenarzystę próbującego zarobić grosza, pisząc bezduszny scenariusz o niezwykle popularnej postaci, do której nie czuje żadnej pasji ani więzi" - kontynuował.

"Clayface": za projektem stoi wiele cenionych nazwisk. Szykuje się kolejny hit DC?

W głównego bohatera wcielił się Tom Rhys Harries, 33-letni Walijczyk, znany m.in. z "Dżentelmenów", "Żelaznego rycerza 2" czy "W cieniu podejrzeń". Za kamerą stanął twórca "Nie mów zła", James Watkins, a scenariusz do produkcji został napisany przez prawdziwego mistrza horroru - Mike'a Flanagana ("Nawiedzony dom na wzgórzu").

Mike Flanagan był również pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. James Gunn powiedział dziennikarzom, że studio "nie planowało filmu o Clayface", ale potem Flanagan "oddał scenariusz i był to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytali".

"Clayface" pojawi się w polskich kinach 28 października 2026 roku.

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