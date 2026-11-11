Nie żyje Stacy Keach, amerykański aktor znany z takich produkcji jak "Mike Hammer","Skazany na śmierć" czy "Więzień nienawiści". Miał 85 lat.

O jego śmierci poinformowała żona, Małgosia Tomassi. Aktor odszedł w domu w Magdalence pod Warszawą. Jak przekazała Tomassi, Keach zmarł po długiej i trudnej walce z poważną chorobą serca.

"Stacy był nie tylko legendarnym aktorem, podziwianym i kochanym przez widzów na całym świecie, ale także moim ukochanym mężem, towarzyszem życia i sercem naszej rodziny. Jego odejście pozostawia w naszym życiu niewyobrażalną pustkę. Jednak jego niezwykły duch, niezapomniany głos i miłość, którą tak hojnie obdarzał innych, pozostaną z nami na zawsze" - przekazała.

Stacy Keach: kariera

Stacy Keach urodził się 2 czerwca 1941 roku w Savannah. Przez ponad pięć dekad nie schodził z ekranów. Na początku kariery występował przede wszystkim w teatrze, a z czasem zaczął pojawiać się również w filmach i produkcjach telewizyjnych.

Jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych ról była kreacja prywatnego detektywa Mike'a Hammera w serialu o tym samym tytule. Z kolei w kultowym "Skazanym na śmierć" wcielił się w postać naczelnika Henry'ego Pope'a.

Do jego filmografii należą również takie tytuły jak "Bar Zachodzącego Słońca", "Więzień nienawiści", "Ucieczka z Los Angeles" czy "Nebraska". W 1988 roku zagrał Ernesta Hemingwaya w miniserialu biograficznym, za co otrzymał Złoty Glob.

Po raz ostatni na ekranie pojawił się w 2015 roku w filmie "Jay Kelly".

Stacy Keach i Małgosia Tomassi Alberto E. Rodriguez/Getty Images for AFI Getty Images

Stacy Keach był czterokrotnie żonaty. Czwartą żonę, Małgosię Tomassi, poznał planie serialu "Mike Hammer". Para pobrała się w 1986 roku i doczekała się dwójki dzieci.

Tomassi ma polskie pochodzenie, dlatego Keach był mocno związany z naszym krajem. W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. W ostatnich latach mieszkał z żoną w Magdalence pod Warszawą.