Sprawa wymyka się spod kontroli. Czym zaskoczy wielki finał serii?

"Jumanji: Open World", czyli trzecia część cyklu, jest kontynuacją "Jumanji: Przygoda w dżungli" (2017) oraz "Jumanji: Następny poziom" (2019), które łącznie zarobiły ponad 1,7 miliarda dolarów na całym świecie.

Seria bazuje na kultowej produkcji z 1995 roku, w której wystąpili m.in. Robin Williams, Bradley Pierce, Bonnie Hunt i Kirsten Dunst. W nowej wersji grupa bohaterów zamiast w grze planszowej zostaje uwięziona w świecie gry wideo.

"Jumanji: Open World": wielki finał serii. Oficjalny zwiastun zapowiada niezapomnianą przygodę

W produkcji poza główną czwórką ponownie zobaczymy takie gwiazdy jak Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris i Rhys Darby. Do obsady dołączyły także nowe nazwiska - Dan Hildebrand i Jack Jewkes. Reżyserii ponownie podjął się Jake Kasdan, który stworzył dwie pierwsze części cyklu.

Nowa odsłona ponownie będzie mieszanką akcji, komedii i zabawnych perypetii związanych z zamianą ciał. Dowodzi tego nowy zwiastun, który 29 lipca trafił do sieci. Można go obejrzeć tutaj. Na klipie widzimy, że sprawa zaczyna wymykać się spod kontroli - bohaterowie będą musieli współpracować z avatarami, które przeniosą się do prawdziwego świata.

Film "Jumanji: Open World" trafi do kin 25 grudnia 2026 roku.

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