Spotkanie dwóch gwiazd polskiego kina. "Nogi się pode mną ugięły"

Debiutował 30 lat temu, a dziś jest jednym z najbardziej uniwersalnych polskich aktorów, potrafiących zagrać każdą postać - potrafi przerazić, wzruszyć i rozśmieszyć do łez. W swoim portfolio ma ponad 90 produkcji filmowych i telewizyjnych. To robi wrażenie.

"Cieszę się, że nadal jestem potrzebny" - mówi skromnie Adam Woronowicz w rozmowie z AKPĄ.

Na premierę czekają dwa filmy, w których występuje aktor: "Zamach na papieża" w reżyserii Władysława Pasikowskiego i komedia "Teściowie 3" Jakuba Michalczuka.

Adam Woronowicz o Władyslawie Pasikowskim i Bogusławie Lindzie

"To było jak spełnienie marzeń" - mówi aktor o roli w "Zamachu na papieża" . Woronowicz twierdzi, że Pasikowski to wybitny reżyser i wspaniały człowiek "o wielkiej wrażliwości i dużym sercu".

Jego filmy mógłbym porównać do filmów Quentina Tarantino, mocne, męskie kino akcji, w którym faceci mają pęknięte serca mówi Adam Woronowicz.

Aktor z wielką atencją wypowiada się również na temat Bogusława Lindy, który w "Zamachu na papieża" gra główną rolę.

"Praca z Bogusławem Lindą to dla mnie duży przywilej. Do dziś pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie w 'Psach'. To była prawdziwa eksplozja emocji" - wspomina.

Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się na planie, nogi się pode mną ugięły wyznaje aktor.

O czym opowiada film "Zamach na papieża"? W roku 1981 Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda), legenda wywiadu, zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja Alego Agcy, który ma wykonać w Watykanie wyrok na papieża Jana Pawła II. Wciągnięty w szpiegowską intrygę bohater musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii.

"Teściowie 3", z może już "Teściowie 4"?

Zdecydowanie inną produkcją jest komediowa seria "Teściowie" , która od 2021 roku podbija polskie kina.



"Z Izą Kuna doskonale się czujemy i bardzo lubimy pracować. W trzeciej części dołączył do nas Marcin Dorociński, za którym bardzo tęskniliśmy, a za kamerą ponownie stanął Kuba Michalczuk, z czego wszyscy bardzo się cieszymy. W takim zgranym gronie wszyscy czujemy napędzającą się energię" - zdradza w rozmowie z AKPĄ Woronowicz.

Mam nadzieję, że widzowie ciepło nas przyjmą, a jeśli znajdziemy pretekst to kolejnego spotkania, na pewno to zrobimy ujawnia aktor.

"Teściowie 3" to kolejna część jednej z najchętniej oglądanych serii komediowych ostatnich lat. Dwie pierwsze części przyciągnęły do kin setki tysięcy widzów, stały się hitem streamingów i memów, a postaci Tadeusza, Wandy czy Małgorzaty na stałe wpisały się w język popkultury.

Tym razem bohaterowie spotkają się na uroczystości chrztu. Ale gdy w jednym miejscu znajdą się wszyscy bohaterowie tej historii - wiadomo, że będzie się działo.

Adam Woronowicz w nowym serialu Jana Holoubka

Aktor nie narzeka na nadmiar wolnego czasu. Właśnie niedawno wrócił z planu nowego serialu realizowanego przez Jana Holoubka ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", seriale "Heweliusz", "Rojst" i "Wielka woda").

"Historia dzieje się na Podlasiu i opowiada o zbrodni połanieckiej z końca lat 70. To kolejna, zupełnie inna rola i moje pierwsze spotkanie zawodowe z Jankiem. Przyznam, że zazdrościłem kolegom, że mogą u niego grać. (...) Byłem skłonny zgrać cokolwiek. (...) Rozmawiałem nawet z Tomkiem Schuchardtem, żeby szepnął słówko. I kiedy dostałem propozycję, szczerze się ucieszyłem" - opowiada Woronowicz.

A jak aktor odpoczywa? Co wtedy lubi robić?

Lubię wrócić do domu, usiąść na kanapie z herbatą i nic nie robić. Komfort braku presji i przestrzeń na nic nierobienie to mój sposób na odpoczynek wyjaśnia aktor.