Spike Lee pokazał zapowiedź "Da 5 Bloods"

Minęło zaledwie kilka dni od pierwszego opublikowanego zdjęcia z filmu "Da 5 Bloods", a jego reżyser już udostępnił na swoim koncie na Twitterze pierwszą zapowiedź tej produkcji. Trzydziestosekundowy teaser filmu, którego akcja dzieje się w Wietnamie, ujawnia, że fabuła toczyć się będzie na dwóch płaszczyznach czasowych.

Kadr z filmu "Da 5 Bloods" /materiały prasowe

"Był najlepszym żołnierzem, jaki kiedykolwiek żył" - tak postać graną w filmie przez Chadwicka Bosemana przybliża jeden z bohaterów filmu Spike'a Lee. "Da 5 Bloods" opowie historię pięciu weteranów wojny w Wietnamie, którzy wracają do Azji, by odnaleźć zakopany tam skarb. A także by znaleźć szczątki swojego dowódcy. Jak można przypuszczać, Boseman wcieli się właśnie w rolę poległego dowódcy.

Reklama

Teaser zapowiada, że Spike Lee bawił się w tym filmie formą. Nowoczesne zdjęcia współczesności, mieszają się z ujęciami przypominającymi kultowe produkcje VHS opowiadające o wojnie w Wietnamie. Więcej informacji na temat nowego filmu Spike’a Lee powinien zdradzić pełen zwiastun, który pojawi się wkrótce.

W niedawnym wywiadzie dla "Vanity Fair" Lee zdradził, że akcja filmu "Da 5 Bloods" rozpocznie się w 1968 roku. Obsadzenie w roli dowódcy żołnierzy walczących w Wietnamie popularnego Chadwicka Bosemana może oznaczać, że w filmie zobaczymy dużo więcej migawek z tego okresu.

Obok Bosemana w "Da 5 Bloods" wystąpią Jonathan Majors, Isiah Whitlock Jr, Delroy Lindo, Clarke Peters, Jean Reno oraz Paul Walter Hauser. Jego premierę na Netfliksie zaplanowano na 12 czerwca.