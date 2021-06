Spike Lee na plakacie tegorocznego festiwalu w Cannes

Przewodniczący jury tegorocznego konkursu głównego, amerykański reżyser, scenarzysta, producent i aktor Spike Lee znalazł się na oficjalnym plakacie 74. festiwalu filmowego w Cannes. Impreza odbywać się będzie w dniach 6-17 lipca.

Plakat zbliżającego się 74. festiwalu w Cannes organizatorzy wydarzenia zaprezentowali w czwartek w komunikacie. Dołączyli do niego listę powodów, dla których to właśnie Spike Lee został twarzą festiwalu. "Dzięki swojej ogromnej niecierpliwości, by w końcu znaleźć się w scenerii Cannes: wybrzeże, palmy i srebrny ekran, który przypomina pustą stronę gotową powitać filmy z oficjalnej selekcji. Dzięki przepełnionemu ciekawością spojrzeniu na prace swoich kolegów filmowców, którzy przynoszą nam wiadomości o świecie. Dzięki swojemu osobistemu spojrzeniu, którym dzieli się z nami od pierwszego filmu fabularnego" - napisali. Wspomnieli także o "psotnym oku" Spike'a Lee, które "mimo nieustannego kwestionowania i buntowania się przez prawie cztery dekady nigdy nie zaniedbało rozrywki".



Spike Lee (ur. 20 marca 1957 r.) na festiwalu w Cannes Lee po raz pierwszy pojawił się w 1986 r. Zdobył wówczas Nagrodę Młodych dla najlepszego filmu zagranicznego za "Ona się doigra". Trzy lata później otrzymał nominację do Złotej Palmy za "Rób, co należy". W konkursie głównym po raz kolejny uczestniczył w 1991 r. z filmem "Malaria", za który uhonorowano go Nagrodą Jury Ekumenicznego.



W 2018 r., po 22-letniej nieobecności w Cannes, Lee zaprezentował w konkursie głównym "Czarne bractwo. BlacKkKlansman". Opowieść o dwóch detektywach przenikających do struktur Ku Klux Klanu przyniosła mu Nagrodę Jury Ekumenicznego i Grand Prix festiwalu. Niespełna rok później została nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany.

Tegoroczny festiwal w Cannes potrwa od 6 do 17 lipca. Zainauguruje go światowa premiera "Annette", pierwszego anglojęzycznego filmu Leosa Caraxa. Obraz weźmie udział w konkursie głównym. Łącznie o Złotą Palmę rywalizować będą 24 produkcje, wśród nich "A Hero" Asghara Farhadiego, "The French Dispatch" Wesa Andersona, "Paris 13th District" Jacquesa Audiarda, "Bergman Island" Mii Hansen-Love oraz "Flag Day" Seana Penna.

Na początku tygodnia organizatorzy imprezy ogłosili skład jury konkursu Un Certain Regard. Na liście znaleźli się: brytyjska reżyserka i scenarzystka Andrea Arnold (przewodnicząca), algierska reżyserka Mounia Meddour, francuska aktorka Elsa Zylberstein, a także argentyński reżyser, producent i scenarzysta Daniel Burman oraz amerykański reżyser i producent Michael Covino.

Natomiast w jury konkursu Cinefondation znaleźli się: tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania, szwedzka reżyserka i aktorka Tuva Novotny, francuska reżyserka i scenarzystka Alice Winocour, egipski reżyser i producent Sameh Alaa, hiszpański twórca filmowy i wykładowca Carlos Muguiro oraz francuski reżyser i scenarzysta Nicolas Pariser.