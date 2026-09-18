"Spider-Man" pokonał "Gwiezdne wojny". Historia pisze się na nowo

Rekord "Gwiezdnych wojen" padł po ponad dekadzie

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" od 2015 roku pozostawały numerem jeden w północnoamerykańskim box office z wynikiem 936,66 mln dolarów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" potrzebował 47 dni, by przekroczyć tę granicę. W momencie ustanowienia rekordu miał na koncie 936,773 mln dolarów. Obecnie wynik filmu przekracza już 937 mln dolarów.

To symboliczna zmiana w kinowej czołówce. Rekord "Przebudzenia Mocy" przetrwał ponad dekadę, mimo kolejnych wielkich premier Marvela, Disneya i innych hollywoodzkich studiów.

Teraz przed "Spider-Manem" stoi jeszcze trudniejsze zadanie. Produkcja mogłaby zostać pierwszym filmem w historii z miliardem dolarów wpływów wyłącznie na rynku amerykańskim. Variety zwraca jednak uwagę, że bez ponownego wprowadzenia filmu do kin osiągnięcie tej granicy może być trudne.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" goni największe filmy w historii

Jeszcze bardziej imponująco wygląda wynik globalny. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zarobił już około 2,45 mld dolarów na całym świecie. Daje mu to trzecie miejsce wśród najbardziej dochodowych filmów wszech czasów, bez uwzględnienia inflacji.

Wyżej pozostają jedynie "Avatar" z wynikiem około 2,9 mld dolarów oraz "Avengers: Koniec gry", który zarobił około 2,7 mld. Najnowszy "Spider-Man" wyprzedził już "Avatar: Istotę wody" oraz "Titanica".

Tempo było ogromne od samego początku. Film przekroczył miliard dolarów po zaledwie sześciu dniach wyświetlania, a dwa miliardy po trzech weekendach. Szybciej do tej drugiej granicy dotarł jedynie "Avengers: Koniec gry".

Tom Holland po raz czwarty jako Peter Parker

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest czwartym solowym filmem Toma Hollanda w roli Petera Parkera. Produkcja kontynuuje wydarzenia z "Spider-Man: Bez drogi do domu", którego zakończenie całkowicie zmieniło sytuację głównego bohatera.

To właśnie ciekawość tego, co wydarzy się dalej, napędzała zainteresowanie jeszcze przed premierą. Film nie stracił jednak tempa po pierwszym weekendzie. Według Variety pomogły mu bardzo dobre reakcje widzów, dzięki którym utrzymywał wysoką frekwencję również w kolejnych tygodniach.

Dla Marvela wynik ma dodatkowe znaczenie. Po słabszym pod względem komercyjnym 2025 roku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" stał się jednym z największych sukcesów marki ostatnich lat.

Kolejną dużą premierą Marvela będzie "Avengers: Doomsday". Film trafi do kin w grudniu 2026 roku.

Tom Holland, Zendaya Marcel Koch/BSR Agency Getty Images



