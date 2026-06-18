Zapowiedź potwierdza, że jednym z głównych wątków fabuły będzie mutacja DNA Petera Parkera (Tom Holland). W tym celu będzie się konsultował z doktorem Bruce'em Bannerem (Mark Ruffalo). Widzimy także nowe ujęcia z zakapturzoną postacią, którą gra najprawdopodobniej znana ze "Stranger Things" Sadie Sink. Dotychczas nie ogłoszono, w kogo wcieli się aktorka. Nowy zwiastun można zobaczyć TUTAJ.

Kiedy rozgrywa się akcja filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarta część cyklu należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. W roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hollanda. To będzie jego siódmy występ w roli pajęczego superbohatera.

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Za sprawą zaklęcia Stephena Strange'a cały świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Ten poświęca się walce z nowojorską przestępczością. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, bohater musi mierzyć się także z niepokojącymi zmianami dotyczącymi jego mocy.

Plakat filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" materiały prasowe

W nowym "Spider-Manie" zobaczymy znane twarze i nowych bohaterów

Obok Hollanda zobaczymy także inne postaci znane z Kinowego Uniwersum Marvela - Marka Ruffalo jako Bruce'a Bannera/Hulka i Jona Bernthala jako Franka Castle'a/Punishera. Z serii o Spider-Manie powrócą Zendaya jako Michele MJ Jones-Watson, dawna miłość bohatera, Jacob Batalon jako Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel, oraz Michael Mando jako Mac Gargan, gangster, który w tym filmie przyjmie przydomek Scorpion.

W nowych bohaterów wcielą się Sadie Sink, Tramell Tillman, Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas i Keith David.

Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który wcześniej stworzył dla Marvela film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz miniserial "Wonder Man".

Kiedy premiera nowego filmu o Spider-Manie?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku.



