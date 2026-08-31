"Spider-Man" z historycznym wynikiem! Kwota zwala z nóg

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie ma sobie równych - przynajmniej w kwestii zysków z biletów. Nowy film o przygodach człowieka-pająka od kilku tygodni przoduje w rankingach popularności w USA i na świecie. Do tej pory (a od premiery minął dokładnie miesiąc) tytuł zarobił łącznie - uwaga - 2,332 miliarda dolarów! To najbardziej imponujący wynik z całej serii i, jak się okazuje, jeden z najlepszych w historii kina.

Jak wynika z najnowszych danych światowego box-office'u, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest czwartą najlepiej zarabiającą produkcją filmową wszech czasów. Wyżej w rankingu znajdują się "Avatar: Istota wody" (2,334 miliarda dolarów), "Avengers: Koniec gry" (2,799 miliarda dolarów" oraz "Avatar" z 2009 roku (2,923 miliarda dolarów). Jeśli popularność filmu Destina Daniela Crettona utrzyma się w kinach przez najbliższe kilka tygodni, być może będziemy świadkami kolejnego historycznego wyniku, dzięki któremu nowy "Spider-Man" wskoczy na światowe podium.

Tom Holland lepszy niż Robert Downey Jr. Aktor na prestiżowej liście

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest nie tylko najbardziej intratną częścią całej sagi o przyjaznym pająku z sąsiedztwa, ale i kolejnym filmem z udziałem Toma Hollanda, który przyciąga do kin miliony widzów. Brytyjski aktor niewątpliwie ma nosa do wysokobudżetowych produkcji - w ostatnim czasie zobaczyliśmy go w roli Telemacha w "Odysei" Christophera Nolana, która na ten moment ma na koncie 1,552 miliarda dolarów.

W wieku zaledwie 30 lat Holland dołączył do grona najbardziej dochodowych aktorów wszech czasów. W pierwszej dziesiątce zestawienia znaleźli się kolejno: Zoe Saldaña, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel i Chris Evans. Jak zauważy czujne oko fana komiksów Marvela, aż dziewięciu z dziesięciu artystów na tej liście występuje bądź występowało w filmach o superbohaterach.

Box-office: nowy "Spider-Man" przebił "Titanica"

Tom Holland ma więc mnóstwo powodów do dumy. Laureat nagrody BAFTA dla wschodzącej gwiazdy filmowej podczas trasy promocyjnej nowego "Spider-Mana" zapowiadał, że po dekadzie spędzonej w uniwersum przyszedł czas, aby zdjął czerwono-niebieski kostium i przekazał go innemu aktorowi. Twórcy nie wykluczają jednak udziału Hollanda w kolejnych filmach. W końcu niewielu aktorów może pochwalić się tym, że przebili w rankingach popularności "Titanica" Jamesa Camerona! Kultowy film z 1997 roku z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet spadł na szóste miejsce z wynikiem 2,264 miliarda dolarów.



