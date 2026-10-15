Spełnienie marzeń millenialsów. Świąteczna komedia romantyczna będzie hitem

Leighton Meester i Jared Padalecki w świątecznej komedii romantycznej Netfliksa

Leighton Meester jest najbardziej znana z roli Blair z kultowej "Plotkary". Na przestrzeni lat zagrała również w takich produkcjach jak "Współlokatorka", "Sędzia". Ostatnio na ekranie widzieliśmy ją w drugim sezonie "Łowczyń" AppleTV, oraz w drugiej odsłonie "Nikt tego nie chce" Netfliksa. Jared Padalecki to jeden z ulubieńców serialowej widowni dzięki występowi w kultowej produkcji "Nie z tego świata" oraz remake'u "Strażnika Teksaku" - "Walkera".

Meester i Padalecki wystąpią w filmie Netfliksa "W te święta mam cię na oku" ("Guarding Stars"). To historia , której zadaniem jest ochrona gwiazdora filmowego. Aby wykonać swoje zadanie podaje się za dziewczynę aktora i spędza z nim Boże Narodzenie. Co może pójść źle?

"Kiedy bezkompromisowa ochroniarz zostaje przydzielony do ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji, szybko zaczyna między nimi iskrzyć, na jaw wychodzą sekrety, a święta stają się o wiele bardziej skomplikowane" - czytamy w streszczeniu zamieszczonym na stronie Netfliksa.

Film jest ekranizacją powieści "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center, która została wydana w 2022 roku. W drugoplanowych rolach wystąpią Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.

Tytuł powieści jest zupełnie inny. "W te święta mam cię na oku" to "The Bodyguard"

Ze względu na zbieżność tytułu powieści z kultowym filmem, w którym wystąpili Kevin Costner i Whitney Houston, autorka książki oraz Meester i Padalecki zaprosili swego czasu fanów do wspólnej zabawy w mediach społecznościowych.

"Nie możemy zatytułować filmu 'The Bodyguard" - stwierdza Meester.

"Masz wielu czytelników (...) Może mają pomysły" - cytował wypowiedź Padaleckiego serwis Variety.

"Cały zespół przerzuca się nowymi pomysłami. Chcemy usłyszeć też wasze. Dajcie znać w komentarzach" - zaprasza do wspólnej zabawy autorka.

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