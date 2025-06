Spełnia marzenia znanej mamy. Świat filmu stoi przed nią otworem

Kaia Gerber: młodziutka gwiazda o wielkim dorobku

Kaia Gerber w tym roku skończy zaledwie 24 lata, a w swoim portfolio już może pochwalić się nie tylko rozległą karierą modelki, jak i aktorki. Córka amerykańskiej supermodelki Cindy Crawford i biznesmena Rande'ego Gerbera już w wieku 10 lat wystąpiła w pierwszej kampanii reklamowej dla młodzieżowej linii ubrań Young Versace. Od 2015 roku regularnie brała udział w sesjach zdjęciowych do znanych magazynów, m.in. "Vouge", "Glamour", "Interview" czy "Elle", a od 2017 roku występuje na wybiegach w pokazach światowej sławy projektantów i domów mody, takich jak Miu Miu, Saint Laurent, Burberry, Alexander McQueen, Moschino czy Tom Ford.

Oprócz modelingu młoda gwiazda chce rozwijać się także w aktorstwie. Już jako 15-latka pojawiła się w filmie "Sister Cities". Okazuje się, że wkraczając do świata filmu i telewizji Gerber spełniła nastoletnie marzenie swojej sławnej mamy. W 2021 roku, goszcząc w podcaście "Tell Me with Ellen Pompeo", Cindy Crawford wyznała, że jest niesamowicie dumna ze swojej córki m.in. dlatego, że sama pragnęła kiedyś występować na scenie.

"Rozpiera mnie duma, ponieważ pod tym względem jest dużo bardziej pewna siebie niż ja, kiedy byłam w jej wieku. Jako nastolatka interesowałam się sztuką, chciałam grać w szkolnych przedstawieniach, ale moi przyjaciele tego nie robili, a ja nie wierzyłam, że będę w tym dobra, więc nigdy nie spróbowałam" - wyjawiła gwiazda. "Kaia nigdy nie bała się występować, już w szkole podstawowej grywała w przedstawieniach."

Zdjęcie Kaia Gerber z mamą Cindy Crawford / Miikka Skaffari / Getty Images

Po filmowym debiucie, przyszedł czas na serial. Gerber pojawiła się w dziesiątym sezonie antologii "American Horror Story", a także w spin-offie produkcji. Następnie zagrała w kostiumowym dramacie Damiena Chazelle'a "Babylon", a 20 marca 2024 roku na Apple TV+ zadebiutował serial "Palm Royal", w którym młoda aktorka wcieliła się w rolę Mitzi, aspirującej modelki. Scenariusz został oparty na motywach powieści Juliet McDaniel pod tym samym tytułem, a na ekranie Gerber partnerowały m.in. Kristen Wiig, Alison Janney, Leslie Bibb i Carol Burnett.

Kaia Gerber zdecydowanie gustuje w aktorach

Dość prawdopodobne jest też, że do występów aktorskich młodą gwiazdę zachęcają mężczyźni, z którymi się umawia. Córka Cindy Crawford zdecydowanie gustuje w aktorach. Pierwsze związana była z Jacobem Elordim, którego bardzo dobrze znamy z "Euforii" czy "Saltburn". Później przez kilka lat spotykała się z Austinem Butlerem. Gwiazdora wystąpił w głośnych światowych hitach m.in. "Elvisie", "Diunie: Części drugiej", "Motocyklistach" czy "Pewnego razu... w Hollywood". Modelka towarzyszyła Butlerowi w Cannes, gdzie biografia króla rocka otrzymała 12-minutową owację na stojąco. Oboje wzbudzili tam sensację, wymieniając gorący pocałunek na czerwonym dywanie, jednak po trzech latach związku para zaskoczyła fanów swoją decyzją o rozstaniu.

Zdjęcie Kaia Gerber i Austin Butler / Presley Ann / Getty Images

"Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że w moim życiu jest niewiele rzeczy prywatnych, a to jest jedna z tych rzeczy, które staram się zachować w jak największej tajemnicy" - modelka tłumaczyła w wywiadzie dla "WSJ Magazine", gdy zapytano ją o skomentowanie sprawy.

Gerber jednak długo nie rozpaczała po rozstaniu z hollywoodzkim gwiazdorem. Paparazzi szybko przyłapali ją na tajemniczych spotkaniach z innym aktorem - Lewisem Pullmanem. Gwiazdę możemy kojarzyć z występów w "Miasteczku Salem", "Top Gun: Maverick" czy "Źle się dzieje w El Royale". W najbliższym czasie 32-latka zobaczymy w produkcjach z uniwersum Marvela, zagra w "Thunderbolts*" i "Avengers: Doomsday".

"Spędzali razem czas przez ostatnie kilka tygodni. Są słodką parą i bardzo powściągliwą" - przekazywał informator serwisu "People" w styczniu.

