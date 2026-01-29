"Pomoc domowa" bije rekordy w sprzedaży biletów

Sydney Sweeney dołącza do swojego portfolio kolejną kinową perełkę, która pobiła rekordy sprzedaży biletów. Jak dotąd, filmem, który w jej karierze przyniósł największe zyski, była produkcja "Tylko nie ty" z 2023 roku, w której wystąpiła wspólnie z Glenem Powellem. Teraz kina podbiła "Pomoc domowa" w reżyserii Paula Feiga.

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Freidy McFadden. To zawiła opowieść o młodej kobiecie z tajemniczą przeszłością, która zostaje zatrudniona jako pokojówka u bardzo bogatej rodziny. Na ekranie oglądamy nie tylko Sydney Sweeney, ale również Amandę Seyfried, Brandona Sklenara, Michele'a Morrone'a i Elizabeth Perkins.

"Pomoc domowa" zarobiła w kinach na całym świecie już ponad 300 milionów dolarów, co stanowi kamień milowy dla filmu o średnim budżecie. Lionsgate wydało zaledwie 35 milionów dolarów na produkcję nowego dzieła Feiga, co oznacza, że film przyniesie studiu ogromne zyski. Tak oto film stał się również a szczycie listy najbardziej dochodowych filmów Sweeney w roli głównej.

To również największy film Feiga, wyprzedzający przebojową komedię z 2011 roku "Druhny", która zarobiła 289,3 mln dolarów oraz czwarty film producenta Todda Liebermana, którego dochód przekroczył 300 milionów dolarów. Jego poprzednie projekty obejmują "Piękną i Bestię", "Cudownego chłopaka" i "Narzeczonego mimo woli".

Wielki hit Lionsgate wróci?

McFadden napisała dwie kontynuacje, a wiadomo, że prace nad drugą częścią filmową już trwają. Możemy spodziewać się powrotu Sydney Sweeney w roli głównej!

