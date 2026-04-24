Spektakularne widowisko dziś w telewizji. Te sceny wciąż zapierają dech

"Wielki błękit": spektakularne widowisko. Najpiękniejsze sceny wodne w historii kina

Dwaj przyjaciele - spokojny, nieśmiały Jacques Mayol (Jean-Marc Barr) i hałaśliwy, uwielbiający rywalizację Enzo Molinari (Jean Reno) - wychowują się na małej greckiej wyspie. Łączy ich miłość do morza i pasja nurkowania, ale po śmierci ojca Jacques'a ich drogi się rozchodzą. 20 lat później Enzo jest mistrzem świata w nurkowaniu swobodnym, a Jacques, który lepiej się czuje wśród delfinów w morskiej głębi niż na lądzie wśród ludzi, żyje z dnia na dzień, imając się różnych zajęć. Enzo odnajduje przyjaciela i namawia go na udział w zbliżających się mistrzostwach w Taorminie, gdzie Jacques związuje się z Johaną (Rosanna Arquette), w której zakochał się z wzajemnością od pierwszego wejrzenia. W miarę jak Jacques i Enzo ustanawiają kolejne rekordy zejścia pod wodę i - wbrew ostrzeżeniom lekarzy - przesuwają granice własnych możliwości, coraz trudniej im wracać do normalnego świata z głębin, w których doświadczają harmonii z naturą i ukojenia, jakich nigdzie indziej nie znajdują.

Opowieść Bessona inspirowana jest postaciami wielokrotnych rekordzistów i mistrzów świata we freedivingu: Enzo Maiorki i zwanego człowiekiem-delfinem Jacques'a Mayola, którego twórca zaprosił do współpracy przy filmie i obsadził także w jednej ze scen, w tzw. roli cameo. Sam Besson, jako dziecko instruktorów nurkowania, również uprawiał tę dyscyplinę i marzył o pracy delfinologa, dopóki wypadek nie przekreślił jego planów. Reżyser rozważał nawet wcielenie się w postać Jacques'a - kiedy z różnych względów nie doszło do współpracy z pierwotnymi kandydatami do tej roli, m.in. Christophem Lambertem, Melem Gibsonem czy Mickeyem Rourke - a ostatecznie pojawił się w filmie jako jeden z nurków. Z kolei ojciec Bessona wystąpił w roli ojca Jacques'a, po tym jak odrzucił ją Maiorca, który zresztą na 14 lat zablokował dystrybucję "Wielkiego błękitu" we Włoszech, wszczynając proces o zniesławienie z powodu karykaturalnego przedstawienia postaci Enza i jego matki.

Film, który okazał się największym francuskim komercyjnym sukcesem dekady, nie miał jednak łatwego startu - został wygwizdany podczas premiery na festiwalu w Cannes i zebrał trochę niepochlebnych recenzji. Dla Bessona był to podwójnie trudny czas z powodu ciężkiej choroby jego rocznej córeczki, Juliette, której dedykował film. Na szczęście operacja dziecka przebiegła pomyślnie, a widzowie wkrótce tłumnie ruszyli do kin, film zaś dostał 8 nominacji do prestiżowych francuskich Cezarów, w tym dla najlepszego filmu, reżysera, aktora pierwszo- i drugoplanowego oraz plakatu, którego autorem był nasz rodak, Andrzej Malinowski. Ostatecznie "Wielki błękit" nagrodzony został za dźwięk i muzykę Erica Serry, która zdobyła także parę innych nagród, a jako album - status złotej, platynowej i diamentowej płyty w kilku krajach.

