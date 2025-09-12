Dla fanów gatunku to pozycja obowiązkowa, a dla nowych widzów – doskonała okazja, by rozpocząć przygodę z serią, która podbiła serca widzów na całym świecie. "Tożsamość Bourne'a" to przełomowy film, otwierający sagę o Jasonie Bournie, produkcję, która na nowo zdefiniowała kino akcji, łącząc widowiskowe sceny z inteligentną intrygą i psychologiczną głębią bohaterów.

"Tożsamość Bourne'a": kultowy thriller szpiegowski

Głównym bohaterem jest tajemniczy mężczyzna (w tej roli Matt Damon), wyłowiony przez rybaków z morza. Ciężko ranny i pozbawiony pamięci, nie ma przy sobie żadnych dokumentów, a jedyną wskazówką do jego przeszłości jest numer konta w szwajcarskim banku ukryty w chipie wszczepionym pod skórę. Szybko odkrywa, że posiada niezwykłe umiejętności walki, błyskawicznej reakcji i orientacji w sytuacjach zagrożenia. Rozpoczyna podróż, której celem jest odzyskanie własnej tożsamości, lecz wkrótce trafia w sam środek międzynarodowej gry wywiadów, gdzie stawką staje się jego życie.

Na ekranie partneruje mu Franka Potente jako Marie – kobieta, która przypadkowo zostaje wciągnięta w pełną niebezpieczeństw historię Bourne’a. Obok nich występują również Chris Cooper, Clive Owen, a także Brian Cox i Julia Stiles, którzy tworzą obraz świata służb specjalnych i politycznych rozgrywek.

"Tożsamość Bourne’a" to nie tylko film akcji – to także opowieść o człowieku, który w poszukiwaniu prawdy musi zmierzyć się ze swoimi lękami i sekretami ukrytymi w przeszłości. Dynamiczne tempo, realistyczne sceny pościgów i walk oraz sugestywna oprawa muzyczna sprawiają, że film do dziś uznawany jest za wzór współczesnego thrillera szpiegowskiego.



"Tożsamość Bourne'a" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Tożsamość Bourne'a" zostanie dzisiaj, 12 września, wyemitowany w Czwórce o godz. 22.00.