"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": spektakularne otwarcie w polskich kinach

"Na długo przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci" młody Haymitch Abernathy zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję" - czytamy w opisie najnowszego filmu z cyklu, który stał się światowym fenomenem.

Fani od lat czekali na ekranizację powieści "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Suzanne Collins. Nie dziwi więc, że film w reżyserii Francisa Lawrence'a, podbija polskie kina.

"Ponad 200 tysięcy widzów obejrzało "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w pierwszy weekend wyświetlania filmu - dokładnie 212 007 osób. To niemal dwukrotnie lepszy wynik niż otwarcie "Igrzysk śmierci: Ballady ptaków i węży" w 2023 roku, zbliżający się do rekordowych wyników "Igrzysk śmierci: Kosogłos. Część 1" i "Igrzysk śmierci: Kosogłos. Część 2" - czytamy w informacji prasowej.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": odtworzono klimat oryginalnej serii

Twórcom udało się odtworzyć klimat oryginalnej serii, którego tak bardzo brakowało mi w "Balladzie ptaków i węży". Tamten film również rozgrywał się w dystopijnym świecie, ale sprawiał wrażenie znacznie bardziej odległego od tego, do którego przyzwyczaili się fani. Bunt Haymitcha został przedstawiony na tyle przekonująco, że z zapartym tchem śledzimy jego poczynania na arenie i zwyczajnie mu kibicujemy.

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