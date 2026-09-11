Film "100 dni do matury", za który odpowiada m.in. Ekipa Holding, czyli firma założona przez jednego z najpopularniejszych polskich twórców internetowych - Karola "Friza" Wiśniewskiego, okazał się jednym z największych polskich hitów ubiegłego roku. W kinach produkcję zobaczyło ponad milion widzów, następnie trafiła na streaming, gdzie również święciła sukcesy.

Sama byłam pozytywnie zaskoczona, jak dużo rozrywki dostarczył mi seans.

"Choć do projektu Friza początkowo podchodziłam sceptycznie, cieszę się, że przyciąga on rzesze młodych ludzi, dla których być może będzie to zalążek do większego zainteresowania się kinem. I hej - to wcale nie jest nieudany film, jak wielu zapowiadało. Jeśli polskie produkcje młodzieżowe mają wyglądać w ten sposób, to ja jestem jak najbardziej na tak" - pisałam w recenzji Interii.

W rolach głównych wystąpili internetowi ulubieńcy młodzieży: Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). U ich boku oglądaliśmy uwielbianych aktorów, m.in. Jacka Komana, Małgorzatę Foremniak czy Piotra Głowackiego. Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan.

O czym jest film "100 dni: Misja Zeus"?

11 września na ekrany kin wchodzi wyczekiwana kontynuacja - "100 dni: Misja Zeus". Do obsady dołączają Tomasz Kot i Cezary Pazura. W filmie pojawi się również Marta Różańska, dla której rola w "100 dni: Misja Zeus" jest debiutem na dużym ekranie.

Kadr z filmu "100 dni: Misja Zeus" Karolina Grabowska materiały dystrybutora

Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej - choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel… nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami i coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości.

Spektakularna premiera filmu "100 dni: Misja Zeus"

Miałam okazję wziąć udział w uroczystej premierze filmu w Energylandii. Rozmach tego wydarzenia przebił moje wszelkie oczekiwania. Długa ścianka z czerwonym dywanem, przy barierkach setki fanów, wypatrujący swoich idoli, potężny telebim, na którym wyświetlony został film. A dla VIPów wielki namiot z przekąskami i prezenty. Byłam na wielu premierach polskich filmów i seriali, ale nigdy na takiej!

Podobną skalę można dostrzec również na ekranie. Kontynuacja "100 dni do matury" imponuje przede wszystkim pod względem technicznym. Sceny kaskaderskie, dynamiczna akcja i różnorodne lokacje naprawdę robią wrażenie.

Reżyser filmu, Mikołaj Piszczan, przyznał, że właśnie skala produkcji była jednym z największych wyzwań podczas realizacji.

"Skala produkcji dużo wzrosła, więc logistyka i rozmach były naszym największym wyzwaniem" - przyznał w rozmowie z Interią.

Dużym wyzwaniem, ale jak się okazuje, również ciekawym eksperymentem było połączenie na planie dwóch różnych światów - doświadczonych aktorów oraz influencerów, którzy przed kamerą filmową stawiają swoje pierwsze kroki. Piszczan bardzo dobrze wspomina tę współpracę.

"Nasi influencerzy są super. Bardzo profesjonalnie stawiają się do pracy, są bardzo zdolni. A nasi aktorzy profesjonalni są najwspanialsi w kraju, więc nie było absolutnie żadnych problemów. Oni się też bardzo dobrze ze sobą dogadywali. Z obu stron była otwartość na oba światy" - przyznał reżyser.

Jednym z aktorów, którzy dołączyli do obsady "Misji Zeus", jest Cezary Pazura. W filmie wciela się w ojca jednego z bohaterów. Podczas rozmowy z Interią opowiedział nie tylko o swojej roli, ale także o fenomenie pierwszej części i obecności internetowych twórców na dużym ekranie.

"Sam pomysł, żeby ulubieńcy młodych ludzi, czyli youtuberzy, grali i zaznali aktorstwa, to jest dobre, bo są w filmie i niech się młodzież uczy, jak ciężko pracować" - mówił aktor.

Cezary Pazura na premierze filmu "100 dni: Misja Zeus" Piętka Mieszko AKPA

Pazura podkreślił przy tym, że na planie nie próbował wchodzić w rolę mentora dla młodszych kolegów.

"Od tego jest reżyser. A ja się nauczyłem od nich otwartości. Przede wszystkim nie mają stresów, obciążeń, takich jak aktorzy. Na aktorów się zupełnie inaczej patrzy - przez pryzmat ich wcześniejszych ról, literatury, teatru. Oni nie mają tego obciążenia" - dodał.

O fenomenie pierwszej części opowiedział również Radosław Krzyżowski, który w "100 dni: Misja Zeus" ponownie wciela się w ojca Kapsla.

"O sukcesie jedynki zadecydowała lekkość. Powstał bezpretensjonalny, lekki, zabawny film, który ma swoje fajne przesłanie. Okazało się, że ci młodzi ludzie, których kojarzymy raczej z internetem, niż z wielkim ekranem, świetnie się czują przed kamerą" - opowiadał w rozmowie z Interią.

Krzyżowski szczególnie dobrze wspomina współpracę z Bartkiem Laskowskim, który wciela się w Kapsla. Aktorzy ponownie spotkali się na planie w relacji ojciec-syn.

"Ja mam w ogóle fantastyczne wspomnienia. Najwięcej oczywiście z Barkiem Laskowskim współpracowałem, bo gram jego ojca. Pełen profesjonalizm, pokora, słuch. Ja się cieszę, że ta jedynka przyciągnęła przed ekrany tylu widzów, ponieważ ich wkład i zaangażowanie zasługiwały na to" - podsumował.

Bartek "Świeży" Laskowski o scenach kaskaderskich w "100 dni: Misja Zeus"

W roli głównej ponownie oglądamy Bartka "Świeżego" Laskowskiego. W rozmowie z Interią zdradził kulisy pracy na planie. Okazuje się, że mimo kontuzji barku sam wykonał większość przygotowanych dla niego scen akcji.

"W tej części było więcej akcji. Produkcja specjalnie przygotowała dla mnie sceny kaskaderskie, w których mogłem się pokazać też fizycznie, mimo kontuzji barku. Udało mi się zregenerować i było bardzo ciekawie" - opowiadał.

Hanna Puchalska, Bartosz Laskowski Piętka Mieszko AKPA

"Było dużo kaskaderów. Jeżeli chodzi o tę pierwszą scenę kaskaderską, która jest na początku filmu, to tam zrobiłem wszystko oprócz trzech elementów. Produkcja myślała, że w ogóle będę w stanie o wiele mniej zrobić, nawet jakbym był zdrowy, a tak się udało sprawnie zregenerować, że zrobiłem większość".