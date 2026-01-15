Spektakularna klapa polskiego filmu. To miała być najgłośniejsza premiera początku roku
Film "Dziki" Macieja Kawulskiego, zapowiadany jako wielkie wydarzenie w polskiej kinematografii, nie przyciągnął tłumów do kin. Wysokobudżetowa produkcja wykorzystująca nowoczesną technologię IMAX, mimo zachwytów nad warstwą wizualną, zebrała bardzo przeciętne recenzje.
"Dziki" Macieja Kawulskiego miał być najgłośniejszym wydarzeniem początku roku, jeśli chodzi o polską kinematografię. Film został nakręcony przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65, której matryca jest trzykrotnie większa od standardowego formatu Super 35. Rozdzielczość w 6K pozwala uzyskać głębię i plastykę niespotykaną dotąd w rodzimych produkcjach. "Dziki" miał być pierwszym polskim filmem wyświetlanym w kinach IMAX. Nikt jednak nie spodziewał się wyniku, który osiągnął po premierze 1 stycznia 2026 roku...
Film Macieja Kawulskiego w ciągu 10 dni wraz z przedpremierowymi pokazami obejrzało zaledwie 50 tys. osób. Przy drugim weekendzie zgromadził zaledwie 8,8 tys. widzów. W kinach IMAX królował nowy "Avatar", a "Dziki" przeszedł praktycznie niezauważony. Wielu recenzentów pochwaliło wizualny aspekt produkcji, ale stwierdziło również, że fabularnie film leży.
"'Dziki' ma wszystkie wady i zalety filmów Macieja Kawulskiego. Jest to wysokobudżetowy spektakl, na który naprawdę warto wybrać się do kina i obejrzeć go na jak największym ekranie. Wizualnie jest to kino przez duże K. Tym bardziej szkoda, że szwankuje w nim dramaturgia" - napisał Łukasz Adamski dla Interii.
W wywiadzie dla WP reżyser powiedział: "Jeżeli po drugiej stronie widzisz zadowolone dzieciaki, a grupa sfrustrowanych dorosłych robi konkurs i rozdaje Węże, to dla mnie są niezauważalni".
Na ten moment wygląda na na to, że "Dziki" szybko zniknie z kin, a podczas rozdania nagród zostanie nie tylko pominięty, ale może walczyć również o antynagrony.
Historia przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią - w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik - wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów - natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy (opis dystrybutora).
W roli głównej występuje Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem"). W filmie występują również: Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka"), Sebastian Dela ("Innego końca nie będzie"), Sebastian Fabijański ("Mowa ptaków") oraz debiutująca Angelika Włoch.
