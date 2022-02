Sonia Mietielica urodziła się w 1995 roku w miejscowości Barnauł w Rosji. Do Polski przyjechała jako 7-latka.

Zadebiutowała jako 14-latka

Na kinowym ekranie zadebiutowała już jako 14-latka w filmie "Handlarz cudów" (2009), w którym partnerowała na ekranie Borysowi Szycowi. W obrazie w reżyserii Bolesława Pawicy i Jarosława Szody Mietelica zagrała dagestańską dziewczynkę, której grozi deportacja. - Wierzę w cuda, bo każdy z nas potrafi ich dokonywać, chociaż nie są to cuda takie, jak w bajkach - Mietielica mówiła w rozmowie z Interią.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Na kolejną kinową rolę czekała aż dziewięć lat, kiedy zobaczyliśmy ją w "Wilkołaku" Adriana Panka. W sugestywnym horrorze, rozgrywającym się tu ż po zakończeniu II wojny światowej, aktorce przypadła w udziale rola opiekunki wyzwolonych z obozu Gross-Rosen dzieci, dla których utworzono prowizoryczny sierociniec w opuszczonym pałacu wśród lasów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wilkołak" [trailer] materiały dystrybutora

Między dwoma kinowymi rolami Mietielica pojawiała się w telewizyjnych produkcjach: w "Szpiegach w Warszawie" zagrała Cygankę, zaliczyła także epizodyczny występ w "Hotelu 52".

W 2016 roku zadebiutowała w Teatrze Syrena w Warszawie w spektaklu "Princess Ivona" na podstawie książki "Iwona. Księżniczka Burgunda" Witolda Gombrowicza w reżyserii Omara Sangare, wcielając się w tytułową rolę.



Wideo DAJ SIĘ POZNAĆ - SONIA MIETIELICA ✨

Sonia Mietielica: Aktorskie odkrycie

W 2019 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie.

"Bardzo lubię młodą energię, bo ona wnosi świeżość do pracy. Jeśli pytasz o konkretne nazwisko to nie, nie mam takiej perełki na oku. Obserwuję młodych aktorów, kiedy spotykamy się na planie albo, gdy oglądam polski film czy spektakl teatralny. Do tej pory miałam szczęście, że na żadnym z tych młodych ludzi, z którymi miałam przyjemność pracować, nie zawiodłam się. Ostatnio takim aktorskim odkryciem była dla mnie Sonia Mietielica" - doświadczona aktorka Małgorzata Zajączkowska w rozmowie z agencją AKPA zwróciła uwagę na młodszą koleżankę.

Instagram Post

W 2021 roku Mietielica dołączyła do obsady popularnego serialu TVP "Stulecie Winnych", w którym wciela się w postać Ewy, adoptowanej córki Anny (Urszula Grabowska), która początkowo nie wie, jakie jest jej prawdziwe pochodzenie.



Zdjęcie Sonia Mietielica w serialu "Stulecie Winnych" / Damian Hornet/TVP / East News

Aktorka pojawia się także w rosyjskich produkcjach - największą popularność przyniosła jej rola w serialu "Niepokorna". Rozgrywająca się w latach 70. XX wieku produkcja opowiadała o 16-letniej dziewczynie, która zakochała się w nieodpowiednim mężczyźnie.

Instagram Post

Wkrótce na kinowe ekrany trafi też nowy film Mietielicy - "Pogrom 1905. Miłość i hańba" w reżyserii Michała Rogalskiego, który przedstawia historię Polski i Polaków pod rosyjskimi zaborami, zwłaszcza losy dwóch niezwykłych kobiet, które w świetle rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń pragną zmienić swoje dotychczasowe życie.

Sonia Mietielica gwiazdą serialu Netfliksa

10 lutego w ofercie Netfliksa zadebiutował nowy serial Mietielicy - "Pod wiatr".



Hel, słońce, morze, kitesurfing, wakacje, muzyka i pierwsza miłość, która na zawsze odmieni życie nastoletniej nieśmiałej Ani i szalonego surfera Michała - brzmi zapowiedź fabuły produkcji w reżyserii Kristoffera Rusa.

Ona ukończyła prestiżowe warszawskie liceum i dostała się na medycynę w Londynie. On pracuje jako instruktor kitesurfingu nad morzem, dzięki czemu łączy zarabianie pieniędzy oraz pasję. Poznają się na Helu. Niezwykły urok chłopaka powoduje, że dziewczyna przekracza swoje granice i wkracza w zupełnie nieznany świat kitesurfingu, muzyki i zabawy.



Rodzące się między nimi uczucie nie podoba się ani jej rodzinie, ani jego przyjaciołom. Czy związek Ani i Michała jest na tyle silny, że pokona przeciwności i stanie się czymś więcej niż tylko wakacyjną miłością.

"Pod wiatr" 1 / 13 Ona ukończyła prestiżowe warszawskie liceum i dostała się na medycynę w Londynie. On pracuje jako instruktor kitesurfingu nad morzem, dzięki czemu łączy zarabianie pieniędzy oraz pasję. Poznają się na Helu. Niezwykły urok chłopaka powoduje, że dziewczyna przekracza swoje granice i wkracza w zupełnie nieznany świat kitesurfingu, muzyki i zabawy. Źródło: materiały prasowe Autor: Anna Włoch udostępnij

Sonii Mietielicy partneruje na ekranie Jakub Sasak. W obsadzie filmu znaleźli się również: Waleria Gorobets, Sebastian Dela , Agnieszka Żulewska , Marcin Perchuć , Sonia Bohosiewicz , Grzegorz Małecki , Marta Ojrzyńska i Ilona Ostrowska .



Zobacz również:

Najlepsze filmy na walentynki! Rozwiąż quiz i zobacz, co musicie obejrzeć!



Jagoda Murczyńska nie żyje. Znawczyni kina azjatyckiego miała 39 lat

"Córka": Kto tu jest tak naprawdę zagubiony? [recenzja]

"Śmierć na Nilu": Miłość i śmierć [recenzja]

"Krime Story. Love Story": Niewymuszone i spontaniczne. Sensowne? [recenzja]