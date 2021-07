Sofia Vergara: Seksowna i bogata

Gwiazda serialu "Współczesna rodzina", 49-letnia Sofia Vergara to nie tylko jedna z najbardziej seksownych gwiazd amerykańskiej telewizji, lecz także jedna z najbogatszych kobiet w show-biznesie.

Aż trudno uwierzyć, że Sofia Vergara ma już 49 lat /Mike Coppola/VF19 /Getty Images

Reklama

Sofia Vergara urodziła się w Kolumbii. Matka gwiazdy nie pracowała zawodowo, cały swój czas poświęcając wychowywaniu szóstki dzieci, jej ojciec natomiast zajmował się hodowlą bydła. Latynoska seksbomba zdradza, że był taki czas w jej życiu, kiedy wyglądała mało obiecująco. "Jako nastolatka zakładałam dwie pary dżinsów, żeby mieć pełniejsze kształty, bo nie miałam żadnych krągłości" - wyznaje. "Byłam drobna i koścista. A potem nagle moje ciało eksplodowało".

Reklama

Po ukończeniu szkoły średniej, w której językami wykładowymi były hiszpański i angielski, Sofia rozpoczęła naukę w studium dentystycznym. Przerwała ją jednak, kiedy spotkany przypadkowo na plaży fotograf namówił ją, by spróbowała swoich sił w zawodzie modelki. Wkrótce przeprowadziła się do stolicy Kolumbii, Bogoty, gdzie została gwiazdą telewizji. Mniej więcej w tym czasie zaczęła też farbować włosy (aktorka jest naturalną blondynką). "W miarę jak moje ciało nabierało coraz pełniejszych kształtów, zaczęłam wyglądać bardzo zmysłowo" - rzeczowo wyjaśnia gwiazda. "Blond włosy - to byłoby już za wiele! Czułabym się tak, jakbym emanowała światłem i krzyczała całą swoją osobą: 'Patrzcie na mnie!'. Musiałam je trochę przyciemnić".

Instagram Post

Pierwszym amerykańskim filmem pełnometrażowym, w którym wystąpiła, były "Wielkie kłopoty" (2002) Barry'ego Sonnenfelda. Akcja kryminalnej komedii rozgrywała się w większości na lotnisku w Miami, które opanowuje kosmiczny chaos, gdy tajemnicza walizka wzbudza zainteresowanie ochrony... Z kolei w 2005 roku aktorka wystąpiła u boku m.in. Marka Wahlberga w sensacyjnym filmie "Czterej bracia" Johna Singletona. Jego bohaterami byli adoptowani przed laty tytułowi mężczyźni, którzy spotykają się na pogrzebie przybranej matki, chcąc poznać przyczyny jej śmierci.

Instagram Post

Krokiem milowym w życiu artystki był angaż do serialu "Współczesna rodzina" (gdzie wciela się w postać seksownej Glorii Delgado-Pritchett). Telewizyjna produkcja przyniosła Vergarze prawdziwą rozpoznawalność. Chwalona przez krytyków, uwielbiana przez widzów i obsypana nagrodami seria utorowała jej drogę do kariery i zapewniła po cztery nominacje do Emmy i Złotych Globów.

W przerwach między okresami zdjęciowymi na planie "Współczesnej rodziny" aktorka grywa mniejsze lub większe role w filmach. W 2011 roku oglądaliśmy ją jako Odile w "Smerfach". Z kolei w pełnej gwiazd komedii "Sylwester w Nowym Jorku" (2011) Garry'ego Marshalla jej bohaterka udzielała sercowych porad szefowej kuchni granej przez Katherine Heigl.

W filmie akcji "Maczeta zabija" (2012) Roberta Rodrigueza, sequelu wcześniejszej o dwa lata produkcji, Vergara wcielała się w śmiertelnie niebezpieczną (pamiętny strzelający biustonosz) Desdemonę.

Z pewnością widzowie zapamiętali również jej erotyczne sceny z Sharon Stone w komedii "Casanova po przejściach" (2013) Johna Turturro, historii dwóch przyjaciół, właściciela księgarni i florysty, którzy próbują sił w najstarszym zawodzie świata.



Natomiast w komedii "Szef" (2014) Jona Favreau, opowieści o kulinarnym mistrzu, który po utracie posady w renomowanej restauracji otwiera mobilny bar szybkiej obsługi, wcielała się w pomagającą głównemu bohaterowi Inez.