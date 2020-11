Sofia Vergara poprosiła o specjalną ochronę

Sofia Vergara, gwiazda serialu "Współczesna rodzina", przeżywa teraz prawdziwy koszmar. Gwiazda obawia się, że jej lub komuś z jej bliskich może stać się krzywda z rąk mężczyzny, który niedawno wdarł się na strzeżone osiedle, gdzie aktorka mieszka z rodziną. Współpracujący z nią producent, a zarazem przyjaciel rodziny, złożył do sądu wniosek o zakaz zbliżania się dla tego mężczyzny. A sama Sofia Vergara zażądała dodatkowej ochrony.

Sofia Vergara obawia się o życie swoje i swoich bliskich /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Jak donosi portal TMZ, stalker nazywa się Rengifo Randazzo. Producent Luis Balaguer twierdzi, że mężczyzna jest niestabilnym psychicznie prześladowcą, który zafiksował się na punkcie całej rodziny Sofii i nękał ich wielokrotnie. Już wcześniej był aresztowany za stosowanie przemocy domowej. I właśnie dlatego Balaguer zdecydował się wystąpić do sądu z wnioskiem o to, by Randazzo dostał zakaz zbliżania się do Sofii, jej męża i syna.



Mężem Vergary jest aktor i producent Joe Manganiello, który zagrał m.in. w filmie "Magic Mike XXL" i serialu "Czysta krew". Z parą, która w listopadzie obchodziła 5 rocznicę ślubu, mieszka syn Vergary - 28-etni Manolo Gonzalez-Ripoll.

Reklama

Sofia Vergara ma na koncie sporo występów w filmach i serialach, jednak w większości z nich zagrała role drugo- lub trzecioplanowe. Rozpoznawalność przyniósł jej dopiero serial komediowy "Współczesna rodzina", w którym gra od początku, czyli od 2009 roku. Za rolę Glorii Delgado-Pritchett aktorka była czterokorotnie nominowana do nagrody Emmy.