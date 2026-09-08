Śmierć Witolda Płóciennika. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok operatora

Z komunikatu rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim dowiadujemy się, że data zgonu operatora "może odpowiadać dacie jego zaginięcia". Jako bezpośrednią przyczynę śmierci wskazano niewydolność oddechowo-krążeniową. Badania "nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich". Nie wskazały także, że operator odebrał sobie życie.

Poinformowano, że w trakcie sekcji "pobrano wycinki tkankowe, które zostaną przesłane do badań mikroskopowych". "Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przez powołanego biegłego przyczyn zgonu" - czytamy w komunikacie. Zaznaczono, że śledztwo w sprawie śmierci operatora jest kontynuowane. "Prokurator podejmie dalsze decyzje procesowe po uzyskaniu pełnej, pisemnej opinii biegłego z dziedziny medycyny sądowej".

Najważniejsze filmy i seriale Witolda Płóciennika

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Za swoją pracę został wyróżniony nagrodą za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Ikara. Legendę Mietka Kosza" i Złotą Żabą w Konkursie Filmów Polskich na Festiwalu Energa Camerimage za "Zieję". Pracował przy głośnych polskich produkcjach, takich jak "Cała zima bez ognia", "Wymyk", "Jak pies z kotem", "Mistrz", "Święto ognia" czy "Przepiękne!". Był także autorem zdjęć do seriali "Ultraviolet", "Kruk", "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Idź przodem, bracie" i "Minuta ciszy".

31 sierpnia Płóciennik nie stawił się na planie zdjęciowym serialu Netfliksa. Akcja poszukiwawcza trwała przez kilka dni. 3 września poinformowano o odnalezieniu ciała operatora. Miał 56 lat.

Maciej Pieprzyca o ostatnim spotkaniu z Witoldem Płóciennikiem

W programie "Uwaga!" reżyser Maciej Pieprzyca wspominał, kiedy widział operatora po raz ostatni. Wcześniej zrealizowali razem film "Ikar. Legenda Mietka Kosza" oraz seriale "Kruk", "Idź przodem, bracie" i "Ołowiane dzieci". Do ich ostatniego spotkania doszło 29 sierpnia. "W sobotę zjedliśmy razem śniadanie w hotelu. Wiem, że Witek miał spotkać się z bratem, z mamą, bo on pochodzi z tych stron, chciał również pojechać gdzieś nad jezioro, żeby odpocząć" - mówił Pieprzyca.

O zaginięciu Płóciennika dowiedział się w poniedziałek 31 sierpnia rano. "Producentka i kierowniczka produkcji rano zapukały do mojego pokoju. O godz. 7.10 mieliśmy się spotkać z Witkiem na dole i jednym transportem, jedną taksówką, jechać na plan. One mi powiedziały, że Witek zniknął, nie ma go, gdzieś się zagubił" - wspominał.