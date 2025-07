"Smerfy. Wielki film": pokazy przedpremierowe

Na ten film czekają wszyscy fani Smerfów. Kiedy Papa Smerf zostaje w tajemniczy sposób porwany przez Razamela i Gargamela, Smerfetka poprowadzi misję Smerfów do prawdziwego świata, aby go uratować. Z pomocą nowych przyjaciół Smerfy odkryją co jest ich przeznaczeniem.

Reżyserem filmu "Smerfy. Wielki film" jest Chris Miller ("Kot w butch"). Autorką scenariusza jest Pam Brady (scenariusz do kultowego "Miasteczka South Park").

Film trafi na ekrany 18 lipca, ale już od najbliższego weekendu w wybranych kinach w Polsce odbędą się seanse przedpremierowe. Gdzie będzie można obejrzeć tę produkcję?

Pokazy przedpremierowe filmu odbędą się w salach sieci: Cinema City, Multikino i Helios oraz w następujących kinach:

Aleksander Łódzki - Kino Spójnia

Augustów - Kino Iskra

Biała Podlaska - Kino Merkury

Bolesławiec- Kino Forum

Brzesko - Kino Planeta

Człuchów - Kino Uciecha

Elbląg - Kino Światowid

Ełk - Kino Planet Cinema

Gdańsk - Kino Cinemaone

Inowrocław - Kino Kinomax

Jarocin - Kino Echo

Jarosław - Kino Na Biegunach

Kędzierzyn Koźle - Kino Twierdza

Kielce - Kino Moskwa

Koszalin - Kino Kryterium

Łęczyca - Kino Górnik

Łukta - GOK

Mrzeżyno - Kino Jantar

Nowy Sącz - Kino Sokół

Nowy Targ - Kino Tatry

Nysa - Kino Cinma N3D

Oława - Gokino

Ostrołęka - Kino Jantar

Ostrowiec Świętokrzyski - Kino Etiuda

Oświęcim - Kino Planet Cinema

Pabianice - Kino Tomi

Płock - Novekino

Puławy - Kino Sybilla

Rzeszów - Kino Zorza

Sędziszów Małopolski - Kino Jedność

Siedlce - Novekino

Sieradz - SCK

Skierniewice - Kino Polonez

Sochaczew - Kino Odeon

Suwałki - Kino Lumiere

Świebodzin - Maxkino

Świebodzin - ŚDK

Tarnów - Kino Millennium

Wadowice - Kino Centrum

Warszawa - Kino Atlantic

Warszawa - Kinogram

Warszawa - Kino Wisła

Wejherowo - Kino Centrum

Wieluń - Kino Syrena

Zabrze - Kino Planet Cinema

Zakopane - Kino Giewont

Zamość - Kino Stylowy

Zwoleń - Kino Świt