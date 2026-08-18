Solanin Film Festiwal: 118 filmów i 26 spotkań z twórcami

118 filmów i 26 spotkań z twórcami - 18 sierpnia startuje osiemnasta edycja jednego z największych w Polsce festiwali kina niezależnego, Solanin Film Festiwal. W Nowej Soli pojawią się m.in. Wojtek Smarzowski - laureat pierwszego Mocnego Solanina, Karolina Gruszka, Martyna Byczkowska,Tomasz Sapryk czy Łukasz Ronduda.

Filmem otwarcia będzie, pokazywana przedpremierowo, najnowsza produkcja Łukasza Rondudy "Powiedz mi, co czujesz". Tytuł już we wrześniu powalczy o Złote Lwy podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Po przedpremierowym pokazie w Nowej Soli zaplanowano spotkanie z reżyserem oraz pierwowzorem filmowej postaci Patrykiem Różyckim i odpowiedzialnym za dźwięk Michałem Robaczewskim.

O statuetki 18. edycji Solanina zabiegać będzie 30 produkcji krótkometrażowych w czterech kategoriach: animacja, kino niezależne, dokument i fabuła. W tym roku obrazy konkursowe obejrzy i oceni jury w składzie: aktorki Karolina Gruszka i Karolina Rzepa, aktor Tomasz Sapryk, dziennikarz Jerzy Armata oraz reżyserka Emilia Śniegoska.

Konkurs Debiutów: nowość na Solaninie

"Pełnoletność Solanina to czas na nowe wyzwania. W tym roku po raz pierwszy przyznajemy Nagrodę Marszałka Województwa Lubuskiego dla Najlepszego Filmu w Konkursie Debiutów. Nowy konkurs to przedłużenie drogi twórców festiwalowych. Bardzo cieszy nas, że spora część filmów w tym konkursie to produkcje stworzone przez osoby, które w poprzednich latach brały udział w konkursach krótkometrażowych" - mówi dyrektor festiwalu Karol Kolba.

O nagrodę dla najlepszego debiutu pełnometrażowego powalczą filmy:

"Capo", reż. Robert Kwilman

"La petite mort", reż. Martyna Byczkowska i Kaja Zalewska

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", rez. Kordian Kądziela

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

"Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski.

Filmy z Konkursu Debiutów oceniać będzie jury w składzie: reżyser i dziennikarz, laureat Grand Prix na 17. Solanin Film Festiwal za "Nic poważnego" Kamil Czudej, dziennikarka redaktorka serwisu Interia Film Anna Kempys oraz reżyserka filmowa, fotografka, edukatorka, nagrodzona na Solanianie za najlepszą krótką fabułę "Pies pogrzebany" Kinga Pudełek.

Kolejną nowością na tegorocznym Solanienie jest Nagroda Koła Reżyserów Stowarzyszenia Filmowców Polskich za najlepszą reżyserię.

"Cieszy nas, że środowisko reżyserskie SFP kieruje swoje wyróżnienie właśnie tutaj, do regionu, który od lat buduje własną filmową tożsamość. Na festiwalu nagrodę wręczy reprezentant SFP Hubert Buda" - dodaje Kolba.

Pokazy przedpremierowe, najciekawsze filmy europejskie

Nie zabraknie przedpremierowych pokazów, jak choćby: "Arek.Mama.Panorama", "Natura miłości", czy hitu tegorocznego festiwalu w Cannes, "The Meltdown" z fenomenalną rolą Jakuba Gierszała, który zamknie tegoroczny festiwal.

Jak co roku, na Solaninie będzie można obejrzeć najciekawsze filmy europejskie. Do Nowej Soli zawitają niemieckie filmy z Neisse Film Festiwal, czeskie z 3Kino w Pradze oraz prace studentów ze szkoły filmowej VSMU w Bratysławie.

W bogatym programie, obok 118 filmów i 26 spotkań z twórcami, znajdą się również wydarzenia towarzyszące. W tym roku cykl pokazów filmowych "Solanin Dzieciom" ubogacą warsztaty dla najmłodszych "Animacja dla każdego" z Eugeniuszem Gordziejukiem. W programie pojawi się również spektakl teatralny oraz koncert.

18. Solanin Film Festiwal odbywa się w dniach 18-23 sierpnia. Pełny program znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.