David Fincher zrywa współpracę z Netfliksem

To koniec przyjaźni Davida Finchera z Netfliksem. Dwa tygodnie temu wiadomość o zerwaniu wieloletniej współpracy ze streamingowym gigantem obiła się w Hollywood szerokim echem. Nagła decyzja jednego z najlepszych współczesnych reżyserów to poważny cios w platformę, z którą Fincher stworzył obsypanego nagrodami "Manka" i "Zabójcę", a także był producentem wykonawczym i jednym z reżyserów uwielbianego "Mindhuntera".

Teraz na jaw wychodzą zaskakujące kulisy "rozwodu" Finchera z Netfliksem. Twórca "Siedem" i "Zaginionej dziewczyny" słynie ze swoich wysokich wymagań na planach filmowych, zarówno w stronę aktorów, jak i producentów, od których życzy sobie nieraz i niebotycznych kwot w budżecie. Podobnie miało być w przypadku "Dalszych perypetii Cliffa Bootha", których polska premiera w serwisie odbędzie się 23 grudnia.

Netflix nie zgodził się na warunki reżysera. Ten zerwał kontrakt

Fincher cieszył się nieograniczoną swobodą w Netfliksie za czasów poprzedniego dyrektora działu filmowego, Scotta Stubera. W kwietniu 2024 roku stanowisko przejął jednak Dan Lin, z którego wizją reżyserowi od początku nie było po drodze. Nowy szef postawił na twardą dyscyplinę budżetową i zmniejszył filmową produkcję Netfliksa o połowę.

Tymczasem Fincher nie był zadowolony z finalnego efektu spin-offu "Pewnego razu... w Hollywood", dlatego zwrócił się z prośbą do szefostwa platformy o zorganizowanie kosztownych dokrętek. Między innymi ze względu na konieczność powtórzenia niektórych scen film nie wystartował w żadnym z jesiennych festiwali filmowych. Netflix nie uległ presji reżysera i zgodził się jedynie na kilka dodatkowych dni zdjęciowych.

"Dalsze perytetie Cliffa Bootha" i tak nie są tanim filmem. Jak donosi portal World of Reel, Brad Pitt zgarnął za swoją rolę 40 milionów dolarów, a David Fincher i Quentin Tarantino po 20 milionów dolarów odpowiednio za reżyserię i scenariusz.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" wkrótce w Netfliksie

Ceniony amerykański twórca nie jest jedynym, który w ostatnich latach narzekał na restrykcyjną politykę Netfliksa. Świetnym przykładem jest tu spraw Grety Gerwig, reżyserki nowych "Opowieści z Narnii", która wynegocjowała z platformą dystrybucję kinową dla swojego filmu, choć firma początkowo sprzeciwiała się jej wizji w obawie o mniejsze zyski.

W złym świetle stawiają platformę również najnowsze doniesienia o planowanej redukcji, wskutek której stanowiska stracą setki, a może nawet i tysiące pracowników.

Fani twórczości Finchera i Tarantino wciąż będą mogli jednak obejrzeć efekty ich współpracy z Netfliksem. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" zadebiutują w streamingu 23 grudnia.