W tym tygodniu w Londynie Guillermo del Toro otrzymał tytuł członka honorowego BFI (British Film Institute) - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tę instytucję. Aby uczcić tę nagrodę, meksykański reżyser wziął udział w serii wykładów i prezentacji w całej stolicy Wielkiej Brytanii. Podczas jednego ze spotkań twórca zdradził szczegóły dotyczące swojej kolejnej produkcji.

Guillermo Del Toro szykuje nowy projekt. Adaptacja powieści Kazuo Ishiguro

Guillermo Del Toro wyjawił, że przymierza się do realizacji animacji poklatkowej opartej na powieści laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Chodzi o "Pogrzebanego olbrzyma" z 2015 roku autorstwa Kazuo Ishigury.

Del Toro opisał ten film jako "fascynująco trudny film poklatkowy dla dorosłych". Powieść opowiada o starszej brytyjskiej parze, Axlu i Beatrice, którzy wędrują przez kraj z nadzieją na odnalezienie dawno niewidzianego syna. Podróż jest pełna niespodziewanych przygód i ujawnia zapomniane sekrety.

Adaptacja książki powstaje dla serwisu Netflix; to kolejna współpraca z platformą po zeszłorocznym "Frankensteinie" z udziałem Jacoba Elordiego i Oscara Isaaca.

