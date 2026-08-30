Słynny aktor został... raperem! Śpiewa o Marvelu i "Titanicu"

Tom Hardy rapuje o filmach! Wydał debiutancki album

Tom Hardy, jeden z najbardziej charakterystycznych współczesnych aktorów, stawia pierwsze kroki w branży muzycznej. Artysta, którego do tej pory oglądaliśmy w wielkich oscarowych hitach, w świecie hip-hopowym posługuje się pseudonimem Frankie Pulitzer i właśnie wydał swój długo wyczekiwany debiutancki album zatytułowany "Czarface Meets Frankie Pulitzer".

Artysta od kilku lat spędza swój wolny czas w studiu nagraniowym, w którym przy okazji pracy nad krążkiem towarzyszył mu zespół Czarface. Zamiłowanie do rapu wyniósł jeszcze z czasów licealnych - jak przyznał w wywiadzie udzielonym kilka lat temu BBC, jako piętnastolatek otrzymał propozycję kontraktu z wytwórnią, jednak ostatecznie schował swoje kompozycje do szuflady.

Śpiewa o Marvelu i "Titanicu". Tom Hardy został raperem

Wszystko zmienia się teraz, gdy fani po raz pierwszy będą mieli okazję zapoznać się z jego muzyczną twórczością, w której - jak się okazuje - nie brakuje odniesień do popkultury. W kilku utworach obecnych na płycie aktor wspomina m.in. o Zielonym Goblinie ze "Spider-Mana" czy Doktorze Doomie, którego zobaczymy w nowych "Avengersach".

Z kolei w numerze "Grim-Visaged War" Hardy przytacza monolog z szekspirowskiego "Ryszarda III" Szekspira, głosem upodobnionym do Bane'a, w którego wcielił się w filmie "Mroczny Rycerz powstaje".

Na albumie znajdziemy również odniesienia do "Misery" Stephena Kinga czy roli Leonardo DiCaprio w "Titanicu".

Czarface to amerykańska supergrupa założona przez duet hiphopowy 7L i Esoteric oraz Inspectah Deck. Tom Hardy współpracował z nimi już w przeszłości, ale dopiero teraz na światło dzienne wyszedł ich pierwszy wspólny krążek.

Tom Hardy ma na koncie kilkadziesiąt produkcji filmowych i telewizyjnych. Są wśród nich: "Maria Antonina", "Peaky Blinders", "Incepcja", "Mroczny Rycerz powstaje", "Mad Max: Na drodze gniewu", "Zjawa", "Dunkierka" czy "Venom". W ostatnim czasie aktor zagrał główną rolę w serialu SkyShowtime "Strefa gangsterów".



