Elsa Pataky świętuje 50. urodziny. Jak wyglądały jej początki w branży?

Elsa Lafuente Medianu, znana jako Elsa Pataky, urodziła się 18 lipca 1976 w Madrycie. Studiowała dziennikarstwo na Universidad CEU San Pablo, jednak w międzyczasie brała udział w zajęciach aktorskich. Z edukacji zrezygnowała w momencie, gdy otrzymała rolę w telewizyjnym serialu "Al Salir de Clase". Produkcja otworzyła przed nią nowe możliwości i sprawiła, że zaczęło się nią interesować wielu hiszpańskich twórców.

Wschodząca gwiazda nie ograniczała się wyłącznie do aktorskich wyzwań w kraju. Z czasem zaczęła brać udział w anglojęzycznych projektach, a międzynarodowe uznanie przyniosła jej rola Eleny Neves w filmie "Szybcy i wściekli 5" (2011). Aktorkę mogliśmy zobaczyć także w trzech kolejnych częściach. Po udziale w słynnej, hollywoodzkiej serii nowe propozycje były już tylko kwestią czasu. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją w filmie "Furiosa: Saga Mad Max" (2024) oraz serialach "Odcienie prawdy" (2025) i "The Tribute" (2026).

Równolegle Pataky rozwijała się w branży modelingu. Na przestrzeni lat brała udział w sesjach zdjęciowych dla Elle, Glamour, Cosmopolitan, Harper's Bazaar czy hiszpańskiego Playboya.

Elsa Pataky: media huczały o jej związkach. Adrien Brody podarował jej zamek

Elsa Pataky w latach 2006-2009 była partnerką znanego aktora, Adriena Brody'ego. Oboje podczas wywiadów otwarcie mówili o gorącym uczuciu, które niespodziewanie ich połączyło. Relacja gwiazd budziła duże zainteresowanie mediów, zwłaszcza gdy w 2007 roku Brody podarował ukochanej na urodziny XIX-wieczny zamek położony na północy stanu Nowy Jork. Choć doszło również do zaręczyn, ich związek ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Dawni zakochani nigdy nie wypowiedzieli się publicznie na temat przyczyn rozstania.

Niecały rok później Pataky poznała Chrisa Hemswortha i podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. Od razu umówili się na pierwszą randkę. Już 25 września 2010 roku zadebiutowali oficjalnie jako para na imprezie organizowanej przez Los Angeles County Museum of Art. Zdjęcia zakochanych wywołały po tym wydarzeniu burzę w sieci.

Chris Hemsworth i Elsa Pataky Marc Piasecki/FilmMagic Getty Images

Nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć, jak ich relacja wchodzi na kolejny etap. Zaledwie trzy miesiące po ogłoszeniu związku, 25 grudnia, Elsa i Chris powiedzieli sobie "tak". Prywatna ceremonia odbyła się na jednej z indonezyjskich wysp w otoczeniu rodziny.

"To wszystko zdarzyło się naprawdę szybko, ale czuliśmy, że to właściwa decyzja. Że to ma sens i właśnie tak ma być. [...] W zasadzie nie mieliśmy żadnego planu, jeśli mam być szczery. Byliśmy akurat na wakacjach wspólnie z naszymi rodzicami, zupełnie przypadkiem, więc spontanicznie uznaliśmy, że to dobra okazja. I zrobiliśmy to" - wyznał Chris Hemsworth w programie "Good Morning Britain".

Elsa Pataky i Chris Hemsworth: założenie rodziny było ich marzeniem

Para już kilka lat po ślubie powiększyła rodzinę. Pierwsza córka, India Rose, przyszła na świat w 2012 roku. Dwa lata później Elsa urodziła bliźniaki - Sashę i Tristana. Małżonkowie od zawsze powtarzali, że ich największym marzeniem było stworzenie własnej rodziny.

W ubiegłym roku zakochani świętowali 15. rocznicę ślubu. Mimo licznych wzlotów i upadków nie wyobrażają sobie życia bez siebie.

"Wiadomo, jak w każdym małżeństwie bywają lepsze i gorsze dni. To zabawne, że ludzie uważają nas za idealną parę. Nie ma mowy. Były wzloty i upadki, my nadal pracujemy nad tym związkiem. To nie jest łatwe [...] Małżeństwo wymaga dużo pracy. Nie wydaje mi się, żeby każda para była idealna. Związek wymaga cierpliwości, zrozumienia, wielu rozmów, poznania drugiej osoby, a także poznania siebie i tego, co robisz źle. Nie pozwól, aby duma stanęła na twojej drodze" - powiedziała Elsa w rozmowie z "Body&Soul".

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