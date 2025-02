Cały świat zna go jako Bruce'a Willisa. Mało kto wie, że nazywa się inaczej

Wszyscy znają go jako Bruce'a Willisa. Niewielu wie, że nazywa się inaczej. Imię, które przez dekady widniało na plakatach największych hollywoodzkich hitów, wcale nie jest prawdziwe! Jeden z najbardziej kultowych aktorów kina akcji od lat ukrywa swoją prawdziwą tożsamość.

Nie jest to odosobniony przypadek w świecie filmu. Wielu aktorów decyduje się na artystyczne pseudonimy. Niektórzy robią to za namową agentów, którzy uważają, że inne imię lub nazwisko będą brzmiały lepiej lub będą łatwiejsze do zapamiętania. Inni "zmieniają" tożsamość, by trudniej było dotrzeć fanom do ich wrażliwych danych, choćby adresu zamieszkania. Choć nie wiadomo dlaczego Bruce Willis zmienił imię, to prawdą jest, że w dowodzie widnieje jako ktoś inny, niż w napisach na końcu swoich filmów. Bruce to drugie imię aktora. Urodził się on jako Walter Bruce Willis.

Czy Bruce Willis jeszcze powróci?

Straszliwa choroba zmusiła Bruce'a Willisa do wycofania się z aktorstwa. żona gwiazdora regularnie dzieli się z fanami aktualizacjami na temat stanu zdrowia aktora. Cierpi on na afazję - schorzenie, które z czasem nie tylko zabierze mu pamięć czy możliwość poruszania się, ale nawet pozbawi go możliwości mówienia.

Choć fani chcieliby go jeszcze raz zobaczyć w akcji, to się już nigdy nie stanie, ponieważ aktor już teraz miewa zaniki pamięci oraz problemy z orientacją i poruszaniem. Rodzina aktora nie daje wielbicielom gwiazdora złudnych nadziei i otwarcie komunikuje o tym, w jakim stanie jest Willis. Starają się żyć z dnia na dzień, ciesząc się każdą wspólną chwilą.

