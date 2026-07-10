"Igrzyska śmierci" powrócą do kin!

"Niech los zawsze wam sprzyja" - to cytat dobrze znany fanom "Igrzysk śmierci", które tej jesieni doczekają się kolejnego prequelu. Z okazji premiery "Wschodu słońca w dniu dożynek" do kin powrócą wszystkie części uwielbianej sagi z Jennifer Lawrence, Joshem Hutchersonem i Liamem Hemsworthem w rolach głównych!

Lionsgate Motion Picture Group odpowiedzialne za dystrybucję oryginalnej trylogii sprawi tym samym niemałą gratkę miłośnikom Panem w oczekiwaniu na premierę najnowszej odsłony serii. To jednak nie koniec niespodzianek. Pod koniec każdego seansu na widzów czekać będzie materiał wideo, zawierający niepublikowane wcześniej fragmenty "Wschodu słońca w dniu dożynek", który wejdzie do kin 20 listopada.

"'Wschód słońca w dniu dożynek' to jak dotąd najbardziej oczekiwany film z serii 'Igrzyska śmierci'. Z dumą współpracujemy z grupą filmową Fathom, aby dać widzom możliwość obejrzenia wszystkich pięciu oryginalnych filmów w kinach" - ogłosił Kevin Grayson, prezes ds. światowej dystrybucji w Lionsgate Motion Picture Group.

"Igrzyska śmierci" ponownie rozgrzeją publiczność już 3 września. Dzień później do kin trafią "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", a w kolejnych dniach na ekranach zagoszczą dwie części "Kosogłosa". Jako ostatnią widzowie obejrzą "Balladę ptaków i węży" z 2024 roku z Rachel Zegler i Tomem Blythem w rolach głównych.

"Wschód słońca w dniu dożynek": nadchodzi prequel słynnej sagi

Filmowe adaptacje powieści Suzanne Collins stały się na przestrzeni lat prawdziwym kulturowym fenomenem i pomogły rozwinąć skrzydła przyszłym gwiazdom Hollywood, takim jak Jennifer Lawrence czy Sam Claflin. Dystopijna saga o przygodach Katniss Everdeen - młodej mieszkanki Dystryktu 12 w fikcyjnym państwie Panem, która walczy o przetrwanie w corocznych głodowych igrzyskach, zgromadziła całą plejadę gwiazd kina, w tym Woody'ego Harrelsona, Philipa Seymoura Hoffmana, Donalda Sutherlanda czy Julianne Moore.

W 2024 roku w kinach zadebiutował prequel oryginalnej sagi, "Ballada ptaków i węży", której akcja rozgrywa się aż 64 lata przed wydarzeniami z pierwszej części i opowiada o młodości przyszłego władcy Panem, Coriolanusa Snowa.

Najnowszy film, zatytułowany "Wschód słońca w dniu dożynek" śledzi losy Haymitcha Abernathy'ego, tajemniczego mentora Katniss i Peety, który 24 lata przed ich udziałem w igrzyskach sam znalazł się na Arenie. W obsadzie znaleźli się m.in. Joseph Zada, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Mckenna Grace, Elle Fanning, Maya Hawke, Glenn Close i Ralph Fiennes.

Prequel wejdzie do polskich kin 20 listopada.