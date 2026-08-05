Słynna aktorka dołączyła do MCU! Jej rolę trzymano w tajemnicy

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Naomi Watts zaliczyła epizodyczny występ w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"! Aktorka po latach spotkała się na planie w Tomem Hollandem, który niegdyś zagrał jej syna. Podzieliła się z fanami zdjęciem zza kulis.

Naomi Watts w czarnej marynarce i koszuli w kropki, blond włosy, rozmyte litery w tle na różowej kotarze.
Naomi WattsRichard Shotwell/InvisionEast News

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": tajemnicza rola Naomi Watts

Udział Naomi Watts w najnowszym filmie MCU był trzymany przez twórców w tajemnicy. Australijska aktorka znana z "King Konga" czy "Mulholland Drive" użyczyła głosu wytworzonej przez sztuczną inteligencję asystentce Petera Parkera, E.V.

Rola w bijącym rekordy popularności w kinach "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest dla Naomi Watts wyjątkowo sentymentalnym przeżyciem. Nominowana do Oscara gwiazda po prawie 14 latach spotkała się bowiem na planie z Tomem Hollandem.

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W 2012 roku zagrali wspólnie w opartym na faktach dramacie katastroficznym "Niemożliwe", o dramatycznym tsunami w Tajlandii z 2004 roku. Watts wcieliła się tam w postać Marii, a Holland - jej ekranowego syna, Lucasa. Był to zresztą filmowy debiut późniejszego gwiazdora MCU.

Aktorka nie kryje radości z powodu swojej roli w hicie Marvela. Jak sama przyznaje, z dumą patrzy na imponujący rozwój kariery 30-letniego dziś Toma Hollanda. Watts udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia zza kulis filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" i skierowała do odtwórcy Petera Parkera kilka ciepłych słów.

"Od grania twojej mamy po granie twojej asystentki AI (w 100 proc. ludzkiej). Gratulacje dla Toma Hollanda, Destina [Daniela Crettona, reżysera - red.] i całej ekipy filmu 'Spider-Man: Całkiem nowy dzień' z okazji historycznego weekendu otwarcia! Jestem niezwykle dumna, że przyczyniłam się do powstania tego wyjątkowego filmu" - napisała w poście na Instagramie.

Tom Holland o swoim debiucie w filmie "Niemożliwe"

Holland również dobrze wspomina pracę z Naomi Watts, która wprowadziła go w hollywoodzki świat. Podczas trasy promocyjnej "Odysei" aktor gościł w podcaście Amy Poehler "Good Hang" i pochwalił Watts za to, że jako pierwsza nauczyła go, jak zachowywać się na planie filmowym.

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Powiedział, że mógł "obserwować profesjonalistkę w jej szczytowej formie" i że Watts wzięła go pod swoje skrzydła i opowiedziała wszystko, co wie o kinie.

Najnowszy film wspomnianej dwójki, czyli wyczekiwany "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutował w polskich kinach 31 lipca. Na całym świecie jego dochód z biletów przekroczył już miliard dolarów.


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