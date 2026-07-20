"Pamiętnik księżniczki 3" powstanie! Anne Hathaway o filmie

"Pamiętnik księżniczki" to uwielbiana przez miliony fanów adaptacja powieści Meg Cabot z 2001 roku. Jej główną bohaterką jest nastoletnia Mia Thermopolis, nieśmiała uczennica nowojorskiego liceum, której świat wywraca do góry nogami wiadomość o tym, że jej ojciec jest księciem Genowii, niewielkiego europejskiego państwa. Dziewczyna jest tym samym jedyną dziedziczką tronu i pod czujnym okiem królowej Clarisse (Julie Andrews) przygotowuje się do nowej roli.

Główną rolę w słynnej produkcji odegrała 19-letnia wówczas Anne Hathaway, która trzy lata później powtórzyła ją w sequelu zatytułowanym "Pamiętnik księżniczki: Królewskie zaręczyny". Wszystko na to wskazuje, że już wkrótce zobaczymy aktorkę w kolejnej odsłonie uwielbianej serii.

Jak wyznała w audycji "Radio Andy", prace nad kontynuacją idą pełną parą. "Mogę powiedzieć, że w tej historii nastąpił przełom. Myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku" - mówiła aktorka. Hathaway zdradziła, że twórcy są w trakcie wprowadzania do scenariusza pewnych zmian. "Scenariusz, nad którym pracowaliśmy - musieliśmy w pewnym sensie zacząć go od nowa, z tym nowym obranym kierunkiem, który pewnie nie jest wiadomością, która wszystkich ucieszy, ale mamy przeczucie, że to będzie ten właściwy" - dodała.

"Pamiętnik księżniczki": seria, którą pokochały miliony

43-letnia zdobywczyni Oscara promuje obecnie "Odyseję" Christophera Nolana, w której wcieliła się w rolę Penelopy, żony Odyseusza, która przez lata wyczekuje jego powrotu z wojny trojańskiej. Artystka spodziewa się trzeciego dziecka, dlatego nie jest pewna, kiedy dokładnie będzie mogła wejść na plan nowego "Pamiętnika księżniczki".

Reżyserka nadchodzącego sequela, Adele Lim ("Bajecznie bogaci Azjaci", "Raya i ostatni smok") zapewniła jednak, że film będzie prawdziwą gratką dla fanów. "Chcemy po prostu dobrze przedstawić tę historię, ponieważ to seria, którą wiele osób uwielbia" - mówiła w maju w wywiadzie dla Variety.

"Pamiętnik księżniczki" wszedł na ekrany kin w 2001 roku i przyciągnął przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Młodzieżowa produkcja stała się hitem - przy budżecie wynoszącym 26 mln dolarów, przychód z biletów osiągnął aż 165 mln.