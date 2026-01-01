Słynie z bycia niemiłym. Dla starych znajomych zrobił wyjątek

"Teraz [Martin i Short] są zajęci w telewizji, kręcą ‘W moim sąsiedztwie tylko kogoś mordują’" – miał powiedzieć Chase według "People". Jego żona dodała wtedy, że serial jest świetny.

"Tak, serial jest dobry, oni są dobrzy, ale naprawdę brakuje tam mnie. Powinniśmy iść w tym kierunku" – kontynuował Chase. "Jeśli chcecie dostać dobrą rzecz ze Steve’em i Martym, musicie mieć też mnie".

Zdjęcie Steve Martin, Martin Short i Chevy Chase w filmie "Trzej amigos" / AKPA

Po chwili dodał: "Tęsknię za nimi, tyle chcę powiedzieć. Naprawdę za nimi tęsknię, są świetni".

Chase, Martin i Short spotkali się na planie komedii "Trzej Amigos" Johna Landisa z 1986 roku. Film opowiadał o biednej meksykańskiej wiosce w drugiej dekadzie XX wieku, która angażuje do obrony trzech rewolwerowców znanych z filmów. Nie wiedzą, że to tylko przebrzmiała gwiazdy westernów.

"Zbrodnie po sąsiedzku". O czym opowiada uwielbiany serial?

Serial "Zbrodnie po sąsiedzku" jest hitem serwisu Hulu. W Polsce jest dostępny na platformie streamingowej Disney+. Opowiada o trójce sąsiadów z nowojorskiego apartamentowca, którzy uwielbiają true crime i łączą siły, by rozwiązać zagadkę śmierci swojego sąsiada. W 2025 roku wyemitowano piąty sezon produkcji. Trwają prace nad szóstym.

"Zbrodnie po sąsiedzku" zdobyły szereg branżowych wyróżnień, w tym siedem nagród Emmy oraz 20 nominacji do Złotych Globów. Serial jest także znany z gościnnego udziału wielkich gwiazd dużego ekranu. Od trzeciego sezonu pojawia się w nim Meryl Streep. Oprócz niej w serialu wystąpili także Nathan Lane, Paul Rudd, Christoph Waltz i Renée Zellweger.

Chevy Chase. Jego ostatni projekt

Chace był w ostatnim czasie zaangażowany w prace nad dokumentem „I'm Chevy Chase and You're Not” Mariny Zenovich. Jego premiera odbyła się 1 stycznie 2026 roku w CNN. 31 stycznia trafi on do oferty platformy streamingowej HBO Max.