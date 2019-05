"Słodki koniec dnia" wygrywa festiwal Off Camera. Pokazy przedpremierowe

"Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha, z Krystyną Jandą i Kasią Smutniak w rolach głównych, zdobył główną nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych 12. Mastercard Off Camera w Krakowie. Film pojawi się na ekranach polskich kin 10 maja.

Krystyna Janda w filmie "Słodki koniec dnia" /Sonia Szóstak /materiały prasowe

Jury pod przewodnictwem laureatki Oscara Marcii May Harden uznało "Słodki koniec dnia" za najlepszy polski film, określając go jako "elegancki, acz prowokujący" i podkreślając rolę Krystyny Jandy.

Jacek Borcuch dziękował ze sceny operatorowi Michałowi Dymkowi, autorowi muzyki - Danielowi Bloomowi, producentce Marcie Habior i odtwórczyni roli głównej - Krystynie Jandzie. Nagroda główna to 300 tysięcy złotych dla twórców.



"Moja bohaterka jest jak Europa. Europa jest jak dzikie zwierzę, którego nie można opanować. W jakimś sensie ta kobieta jest pozbawiona moralności. Nie ma w niej żadnej stabilizacji, nie ma w niej żadnego bezpieczeństwa" - mówiła o swojej postaci Krystyna Janda w rozmowie z Katarzyną Janowską.

Rola Marii Linde - noblistki, córki ocalałych z Holocaustu emigrantki - przyniosła jej Specjalną Nagrodę Jury dla Najlepszej Aktorki podczas tegorocznego festiwalu Sundance.

"W dzisiejszych czasach milczenie jest przyzwoleniem i zgodą na to, co się dzieje. Głośno więc mówimy, że się nie zgadzamy. Głośno mówimy o naszych wartościach, ideałach, marzeniach i o tym, jak chcemy żyć" - powiedział w rozmowie z TVN24 reżyser Jacek Borcuch.

Kasia Smutniak z kolei podkreśliła, co urzekło ją w "Słodkim końcu dnia": "Przede wszystkim scenariusz. Miałam wrażenie, że ten film wypełnia jakąś lukę w kinematografii europejskiej. (...) Jacek przekonał mnie swoją wrażliwością i zapałem. No i Krystyna, możliwość grania u boku Krystyny Jandy to było dla mnie coś niepowtarzalnego".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Słodki koniec dnia" [trailer] materiały dystrybutora

Jeszcze przed 10 maja "Słodki koniec dnia" będzie można zobaczyć na specjalnych pokazach przedpremierowych w wybranych kinach:

Częstochowa OKF Iluzja - 3, 4, 5 maja

Kalisz Centrum - 6 maja

Katowice Światowid - 3, 4, 5 maja

Kraków Agrafka - 3 maja

Kraków Kika - 4 maja

Kraków, kino Mikro - 3, 4, 5 maja

Kraków Paradox - 4, 5 maja

Łódź Charlie - 4 maja

Łódź, Muzeum Kinematografii - 3 maja

Łuków ŁOK - 3 maja

Nowy Sącz Sokół - 8 maja

Olsztyn Awangarda - 3, 4, 5 maja

Poznań Pałacowe - 3 maja

Siedlce Nove Kino - 3, 4, 5 maja

Sochaczew Odeon - 4, 5 maja

Warszawa, kino Elektronik - 3 maja

Warszawa Muranów - 8 maja

Warszawa Nove Kino Wisła - 3, 8 maja

Wrocław, Dolnośląskie Centrum Filmowe - 4, 5 maja

6 maja w kinach sieci Helios w ramach Kina Konesera odbędą się seanse Klubu "Wysokich Obcasów". Seanse odbędą się w kinach w Białystoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Dąbrowie Górniczej, Gdańsku, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Legnicy, Lubinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. 9 maja w kinie Atlantic odbędzie się pokaz w ramach cyklu SENS KINA.

Wideo "Słodki koniec dnia" [fragment filmu]

"Słodki koniec dnia" to historia o odwadze, o sile słowa i skomplikowanych rodzinnych relacjach. O lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria - polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje.

W roli Marii występuje Krystyna Janda. Jej córkę gra Kasia Smutniak. W projekt zaangażowana jest międzynarodowa obsada, m.in. Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Vincent Riotta, Robin Renucci.

Autorami scenariusza są Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch. Za muzykę odpowiada Daniel Bloom, aranżacji utworów podjął się Leszek Możdżer. Producentem filmu jest NO SUGAR FILMS.