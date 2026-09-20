"Sliver" to wciąż jej zmora. Sharon Stone zakazała mówić o tym filmie

Do luksusowego nowojorskiego apartamentu wprowadza się młoda i atrakcyjna Carly Norris (Sharon Stone) - redaktorka renomowanego wydawnictwa. Wkrótce kobieta poznaje przystojnego, intrygującego mężczyznę (William Baldwin), który szybko staje się jej kochankiem. Carly nie przypuszcza jednak, że każdy jej krok - podobnie zresztą jak wielu innych lokatorów budynku - jest przez niego bacznie obserwowany.

"Sliver" to kinowa ekranizacja głośnej powieści Iry Levina, która zadebiutowała na dużym ekranie w 1993 roku. Produkcja miała w zamierzeniu powtórzyć gigantyczny sukces komercyjny "Nagiego instynktu" i w pełni wykorzystać ogromną popularność Sharon Stone. Choć finansowo film poradził sobie całkiem nieźle, zarabiając ponad trzykrotność swojego budżetu, krytycy dosłownie zmieszali go z ziemią. Magazyn "Variety" pisał wówczas o obrazie, który ma co prawda efektowną powierzchnię, ale nie oferuje właściwie żadnej głębi.

"Ani słowa o tym filmie"

Z perspektywy czasu sama Sharon Stone patrzy na ten projekt z ogromnym dystansem i jawną niechęcią. Podczas niedawnej, sentymentalnej rozmowy z magazynem "Variety", w której 68-letnia gwiazda podsumowywała kluczowe pozycje ze swojej filmografii, powrócił również temat "Sliver".

Atmosfera zagęściła się, gdy dziennikarz zacytował jeden z dialogów wypowiadanych przez Carly do koleżanki z pracy. Aktorka początkowo w ogóle nie mogła sobie przypomnieć, z jakiego dzieła pochodzi ten osobliwy tekst.

"Ten film, nazwa budynku... Och! 'Sliver'. Przez lata miałam zasadę, że nikomu nie wolno było nawet wypowiadać przy mnie tego słowa. I właśnie dlatego. Co za okropny dialog. Najwyraźniej napisał go facet, który miał zdecydowanie za dużo wolnego czasu" - skwitowała z rozbawieniem i zażenowaniem Stone.

Mroczne kulisy i skandale wokół produkcji

Warto przypomnieć, że "Sliver" od lat obarczony jest złą sławą nie tylko przez krytykę artystyczną. W 2024 roku aktorka ujawniła w swoich wspomnieniach mroczniejsze kulisy pracy na planie. Wystawiła wówczas ciężkie działo przeciwko nieżyjącemu już producentowi Robertowi Evansowi, który, jak twierdziła, usilnie namawiał ją do odbywania stosunków seksualnych z ekranowym partnerem, Williamem (Billym) Baldwinem, argumentując, że "poprawi to chemię przed kamerą i uratuje film".

Dziś dawny hit uchodzi w filmografii gwiazdy za pozycję, o której najchętniej zapomniałaby raz na zawsze. Pamiętacie ten film?