"Skrzyżowanie" wygrywa Greenpoint Film Festival w Nowym Jorku

Organizowany w historycznie związanej z polską emigracją, dziedzictwem i kulturą dzielnicy Nowego Jorku Greenpoint Film Festival to impreza poszukująca i nagradzająca twórców, których dzieła prowokują do myślenia i poszerzają granice oraz formy filmowego przekazu. Debiut Dominiki Montean-Pańków wraca z wydarzenia z Nagrodą dla Najlepszego Filmu Fabularnego.

"Skrzyżowanie" to historia emerytowanego chirurga, którego uporządkowaną jesień życia burzy wypadek drogowy uruchamiający lawinę emocjonalnych zdarzeń angażujących całą jego rodzinę. Wręczając nagrodę Jury Greenpoint Film Festival wyraziło wielkie uznanie dla wszystkich filmów reprezentujących Polskę na tej nowojorskiej imprezie.

Polskie krótkie metraże docenione w Nowym Jorku

W gronie dostrzeżonych w Nowym Jorku produkcji Studia Munka SFP znalazł się także uhonorowany Wyróżnieniem Specjalnym krótkometrażowy obraz Jana Kuźnika "Warsaw Story". To opowieść o pochodzącym z Indii Sanju, który pracuje w Warszawie jako dostawca jedzenia. Zauroczony sąsiadką z naprzeciwka, za wszelką cenę próbuje się do niej zbliżyć. "Film eksploruje cichą moc bycia 'nikim' — wolność wyboru własnej drogi — w obliczu brutalnej rzeczywistości systemowego rasizmu oraz głęboko zakorzenionego seksizmu społeczeństwa, które zbyt często postrzega zarówno imigrantów, jak i kobiety jako statystyki, a nie jednostki. Dzięki kameralnej narracji film staje się poruszającym portretem wytrzymałości, sprawczości oraz niewypowiedzianej odwagi, której potrzeba, by żyć na własnych warunkach" – czytamy w uzasadnieniu Jury.

O losie emigrantów opowiada także uhonorowana Wyróżnieniem Specjalnym "Granica" Marii Magriel. Bohaterka filmu — pochodząca z Ukrainy Oksana — po 5 latach pracy w Polsce postanawia sprowadzić tu swoje córki. Wspólna podróż, którą skomplikuje brak papierów przewozowych dla ukochanego kanarka dziewczynek, wystawi na próbę łączące ich więzi. "To głęboko poruszający i aktualny film, opowiedziany z powściągliwością i emocjonalną klarownością. Scenariusz jest zarazem błyskotliwy i stonowany. Aktorzy zaś subtelni, twardzi, ale porywający – zwłaszcza najmłodsi członkowie obsady. W czasach, gdy historie imigrantów wysuwają się na pierwszy plan, 'Granica' otrzymuje wyróżnienie jako film, który z empatią i precyzją ukazuje złożoność i człowieczeństwo chwili" – czytamy w uzasadnieniu Jury.