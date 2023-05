- Pomysł na film przyszedł do mnie w 2016 roku. Zainspirował mnie wypadek, który miał miejsce na mojej ulicy, a właściwie zderzenie aut dwóch ludzi na skrzyżowaniu: młodego dwudziestoparoletniego motocyklisty, który zginął, z osiemdziesięciokilkuletnim kierowcą osobówki, który przeżył. Z tego wypadku zrodziła się we mnie historia Tadeusza, osiemdziesięciodwuletniego mężczyzny, emerytowanego ordynatora, któremu pod koniec życia wydarza się coś wyjątkowo paskudnego, co powoduje, że zamiast spokojnej, dobrze zaplanowanej starości, takiej złotej jesieni życia, musi nagle podjąć jeszcze jedną i zapewne ostatnią już walkę: o siebie, o swoją godność i o "spokojną śmierć", którą wcześniej wyobrażał sobie zupełnie inaczej - mówi Dominika Montean-Pańków, absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

"Skrzyżowanie" to jej fabularny debiut, na plan którego reżyserka weszła jako ceniona autorka filmów dokumentalnych - w tym poruszającego "Głosu" nagrodzonego na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Salonikach. Do realizacji "Skrzyżowania" przygotowywała się od kilku lat. Scenariusz filmu otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w konkursie Script Pro 2022 przyznaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera w Krakowie za "nowoczesne spojrzenie na konwencję kina moralnego niepokoju". Do przyjęcia głównej roli w filmie udało jej się namówić nestora polskiego kina, wybitnego aktora Jana Englerta .

"Skrzyżowania": Jan Englert w głównej roli

- Pamiętam, jak w 2018 roku dałam do przeczytania pierwszy draft tej historii Filipowi Bajonowi, a on od razu zadał mi pytanie: "No i kto ci to zagra, 90 minut na ekranie, we wszystkich scenach filmu, w tym wieku?" - wspomina. - W 2021 roku, z ukończonym po kilku latach pracy scenariuszem, zapukałam po raz pierwszy do bram Teatru Narodowego, do pana Jana Englerta, żeby zostawić mu "Skrzyżowanie" na portierni. Po kilku dniach odbieram telefon od pana Jana: "Wie pani, dostaję dużo scenariuszy i często, natomiast nieczęsto się zgadzam. Ale ten scenariusz jest inny. Kiedy zdjęcia?" - dodaje.



Jan Englert: Zadebiutował jako 14-latek 1 / 5 Do tego, że został aktorem, w dużym stopniu przyczynił się Janusz Morgenstern wybierając go do roli łącznika "Zefira" w "Kanale" Andrzeja Wajdy. Aktor, reżyser, pedagog i dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert w piątek, 11 maja, kończy 75 lat. Urodził się 11 maja 1943 w Warszawie. Warszawską PWST skończył w 1964 roku. Grał m.in. w przedstawieniach Erwina Axera, Jerzego Kreczmara, Kazimierza Dejmka, Jerzego Grzegorzewskiego, Macieja Prusa, Kazimierza Kutza, Jerzego Jarockiego, Mai Kleczewskiej. Do jego największych kreacji krytycy teatralni zaliczyli Leona Węgorzewskiego w "Matce" Witkacego (1970), Vatzlava w "Vatzlavie" Sławomira Mrożka (1982), Konrada w "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego (1982), Gustawa w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry (1984), Bartodzieja w "Portrecie" Sławomira Mrożka (1987), Ryszarda III w sztuce Williama Szekspira (1993). Na scenie Teatru Narodowego zagrał Szekspirowskiego Króla Leara (1998), Czechowowskiego Gajewa w "Wiśniowym sadzie" (2000), Fredrowskiego Łatkę w "Dożywociu" (2001). "Pamiętam, że wszedł rano z nauczycielką do klasy, popatrzył po twarzach i wskazał na mnie. Byłem przekonany, że chodzi o to, że tego dnia zapomniałem kapci do szkoły. Zabrano mnie do dyrektora i powiedziano mi, że mam jechać na ulicę Dolną, a na ulicy Dolnej mnie ktoś sfotografował. No i tak to trwa do dziś" - wspomina Englert. W 1964 roku ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i rozpoczął pracę w Teatrze Polskim. Mówiąc o aktorstwie, nie używa górnolotnych słów, takich jak misja czy poświęcenie. "Niczego nie poświęciłbym dla aktorstwa, bo w moim rozumieniu wiązałoby się to z jakąś męką. Siłą i jednocześnie słabością mojego zawodu jest to, że człowiek czasem przekracza albo odkrywa samego siebie. Ale to nie jest poświęcenie. To jest frajda" - wyjaśnia Jan Englert. Na kinowym ekranie oglądać mogliśmy go w pamiętnych kreacjach w "Soli ziemi czarnej" i "Perle w koronie" Kazimierza Kutza (jako Erwin Maliniok), "Magnacie" Fil Źródło: Fotonova Autor: Dariusz Górski

Pierwszy klaps na planie padł 9 maja w Warszawie, w przeddzień 80. urodzin Jana Englerta. Na ekranie partneruje mu, wcielająca się w rolę żony głównego bohatera, Anna Romantowska . W obsadzie filmu znaleźli się także m.in. Michał Czernecki , Aleksandra Popławska , Filip Gurłacz , Marek Kalita , Martyna Byczkowska , Maria Kowalska i Robert Czebotar.





Za zdjęcia do "Skrzyżowania" odpowiada Bartosz Świniarski ("Cicha ziemia", "Niepamięć"), za scenografię Aniela Dybowska ("Brigitte Bardot cudowna"). Charakteryzacja jest dziełem Ewy Szwed ("Kobieta na dachu", "Bo we mnie jest seks"), a kostiumy - Zofii Bebej ("Słodki koniec dnia", "Prawdziwe życie aniołów"). Kierowniczką produkcji jest Sylwia Rajdaszka ("Cicha noc", "Supernova", "Kobieta na dachu").



Producentem "Skrzyżowania" jest Studio Munka działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Za produkcję filmu odpowiadają Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek Bromski. Koproducentami są Canal+ Polska oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Film otrzymał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Będzie współfinansowany z Funduszy Europejskich oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koproducentem jest także Beata Ścibakówna.



Zdjęcia na planie potrwają do 25 czerwca.