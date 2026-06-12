Skrytykowała jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Powód może zaskoczyć

Jennifer Lopez krytykuje "Nomadland". Padły zaskakujące słowa

Podczas wizyty w podcaście Bretta Goldsteina Jennifer Lopez została zapytana o najgorsze filmy, jakie miała okazję obejrzeć. Artystka nie zdecydowała się jednak na prostą odpowiedź.

Podczas rozmowy sięgnęła po przykład "Nomadland" autorstwa Chloe Zhao. Lopez podkreśliła, że docenia walory artystyczne filmu i zachwalała rolę Frances McDormand, ale jednocześnie przyznała, że nie dał jej tego, czego oczekuje po wizycie w kinie.

"To nie jest powód, dla którego chodzę do kina. Lubię musicale, komedie romantyczne i thrillery. A to jest powolna opowieść o żałobie, bez elementu eskapizmu" - tłumaczyła swoje podejście do oglądania filmów.

"Zasługuje na wszystkie Oscary. Po prostu nie czerpałam przyjemności z oglądania tego filmu. To kwestia gustu" - dodała.

"Nomadland": o czym opowiada film? Zdobył aż trzy Oscary

Fern (Frances McDormand) pakuje swojego vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka, po tym jak w wyniku recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek. "Nomadland", trzeci film fabularny reżyserki Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba Wellsa, prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie.

Produkcja okazała się największym zwycięzcą oscarowej gali w 2021 roku. Zdobyła statuetkę w najważniejszej kategorii - najlepszy film. Doceniono także reżyserię Zhao oraz pierwszoplanową rolę McDormand, dla której było to już trzecie takie wyróżnienie w karierze.

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