Skrytykowała go legenda. Teraz wystąpi w wyczekiwanej superprodukcji

Jakub Izdebski

Jak podaje serwis "Deadline", do obsady superprodukcji "Man of Tomorrow" dołączył Matthew Lillard. Dla aktora, który był niedawno obiektem niewybrednych komentarzy Quentina Tarantino, to kolejny prestiżowy projekt.

Matthew Lillard na premierze drugiego sezonu serialu "Daredevil: Odrodenie"

W grudniu 2025 roku reżyser "Pulp Fiction" gościł w podcaście Breta Ellisona. W czasie rozmowy Tarantino wskazał aktorów, których pracy nie ceni. Dostało się przede wszystkim Paulowi Dano. Wymienieni zostali także Owen Wilson i Matthew Lillard.

Gwiazdor, znany z występów w seriach "Krzyk" i "Scooby Doo" przyznał w wywiadzie dla "People" z lutego 2026 roku, że krytyka ze strony Tarantino, którego twórczość podziwiał, była jak "cios twarz". Lillard był jednak zaskoczony i onieśmielony licznymi głosami wsparcia, które do niego trafiły. Pozytywnie wypowiedzieli się o nim między innymi George Clooney i Mike Flanagan.

Matthew Lillard. Z Marvela do DC

W tym samym czasie do kin wchodził "Krzyk 7", w którym aktor wracał do serii po 30 latach. Niedługo później mogliśmy oglądać go w drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie".

Teraz okazało się, że Lillard przeskoczy z uniwersum Marvela do adaptacji komiksów DC. Według "Deadline" został on obsadzony w "Man of Tomorrow", sequelu "Supermana" z 2025 roku. Nie wiadomo, w kogo się wcieli. Wytwórnia Warner Bros. nie odniosła się do tych informacji. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się pod koniec kwietnia.

W "Man of Tomorrow" Superman (David Corenswet) i Lex Luthor (Nicholas Hoult) będą musieli połączyć siły, by zmierzyć się z większym zagrożeniem w postaci Brainiaca (Lars Eidinger), androida z planety Colu. Szczegóły fabuły pozostają w tajemnicy.

"Man of Tomorrow". Kogo zobaczymy na ekranie?

W filmie powrócą znani z "Supermana" Rachel Brosnahan (Lois Lane), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Frank Grillo (Rick Flag Sr.), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) i Maria Gabriela de Faria (The Engineer).

Do obsady dołączył także Aaron Pierre jako John Stewart/Zielona Latarnia. Postać zadebiutuje w serialu "Lanterns". Niedawno informowano o angażu Adrii Arjony. Nie ujawniono jednak, w kogo się wcieli. Nieoficjalnie mówi się o Maximie, wojowniczce z planety Almerac.

