Skrytykował rządy Izraela i USA. Znów znalazł się w ogniu krytyki

"Wyszliśmy, a na zewnątrz spotkaliśmy się z innymi Żydami opuszczającymi przedstawienie. Nigdy w życiu nie czułem się tak niebezpiecznie. Bałem się tego, czego byłem świadkiem" - opisał jeden z widzów cytowany przez media.



Nie jest to pierwszy raz, kiedy słowa Chappelle’a wywołały kontrowersje. Podobnie było w ubiegłym roku za sprawą jego transfobicznych komentarzy w programie zrealizowanym przez Netflix. Program nie został usunięty z platformy, co zostało uzasadnione wolnością słowa, jakiej hołduje ta platforma. Chappelle nadal jest jedną z jej największych komediowych gwiazd. Przed kilkoma dniami trafiła tam nowa komedia z Chappelle’em w roli głównej zatytułowana "Trzech tatuśków".



Wideo