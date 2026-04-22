Skradła serca widzów w nowym hicie Netfliksa. Jej ojca zna już cały świat

Sadie Madison Sandler urodziła się 6 maja 2006 roku w Los Angeles. Jest córką aktorskiej pary - Adama i Jackie Sandlerów. Razem z młodszą siostrą Sunny dorastały w środowisku związanym z branżą rozrywkową. Obie zaczęły występować w filmach produkowanych przez ojca, gdy jeszcze były dziećmi.

Sadie Sandler: na ekranie od najmłodszych lat. Występuje u boku znanego ojca

Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć ją na ekranie w filmie "Nie zadzieraj z fryzjerem" z 2008 roku. Następnie zagrała niewielkie role w znanych filmach studia Happy Madison jak: "Opowieści na dobranoc" (2008), "Duże dzieci" (2010), "Żona na niby" (2011) czy "Jack i Jill" (2011). Udzieliła również głosu postaci Winnie w animowanej serii "Hotel Transylwania".

W ostatnich miesiącach pojawiła się w kontynuacji kultowego filmu "Farciarz Gilmore" oraz w produkcji Noaha Baumbacha "Jay Kelly". W każdej produkcji występowała u boku ojca, który od samego początku mocno wspiera karierę obu córek, dzięki czemu mogą spędzać wspólnie czas również na planie.

"Obie są naprawdę dobrymi dziewczynami, kochają aktorstwo i są nim zafascynowane, chcą się tym zajmować w życiu. Słuchają mnie, ale mają własną ścieżkę, którą planują podążać. [...] Cokolwiek by nie robiły, chcę, żeby miały dobre, szczęśliwe życie" - powiedział Adam Sandler w 2025 roku w rozmowie z E! News.

Do tej pory Sadie pojawiała się wyłącznie na drugim planie lub w rolach epizodycznych. Po latach przyszedł czas na pierwszą główną rolę. Młodą aktorkę od niedawna możemy zobaczyć w młodzieżowej, nieco absurdalnej komedii Netfliksa.

"Współlokatorki": młodzieżowa nowość. Komedia podbija Netfliksa

Film "Współlokatorki" opowiada historię Devon (Sadie Sandler), zagubionej, nieco naiwnej studentki pierwszego roku, która prosi pewną siebie oraz popularną Celeste (Chloe East), aby została jej współlokatorką w akademiku. Początkowo między dziewczynami rodzi się przyjaźń, jednak z czasem różnice charakterów i problemy Devon z wyznaczaniem własnych granic powodują narastające napięcie. Ich relacja stopniowo przeradza się w serię konfliktów i pasywno-agresywną rywalizację.

Kadr z filmu "Współlokatorki" (2026) Netflix

Oprócz Sandler i East w filmie występują także: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Bailee Madison. Adam Sandler który jest także producentem filmu, również pojawia się w niewielkiej roli. Za reżyserię odpowiada Chandler Levack.

Tytuł trafił do streamingu 17 kwietnia i od momentu premiery zajmuje wysoką pozycję w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce.

