Skomponowała muzykę do europejskiego hitu. Twórca był jej fanem

"Wartość sentymentalna": laureat Europejskich Nagród Filmowych

Film "Wartość sentymentalna" opowiada historię sióstr, Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), w których życiu po latach nieobecności niespodziewanie pojawia się ojciec, uznany reżyser Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.

Podczas wczorajszej gali "europejskich oscarów" film został wyróżniony statuetką aż w sześciu kategoriach: za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszą aktorkę (Renate Reinsve), najlepszego aktora (Stellan Skarsgard), najlepszy scenariusz (Eskil Vogt i Joachim Trier), najlepszy kompozytor (Hania Rani).

Reklama

Wiemy, kiedy biografia uznanego muzyka trafi na streaming

Oscar źle wpłynął na jej życie osobiste i zawodowe? Szczere słowa aktorki

Polsat pokaże dziś spektakularne sceny. Wielki finał epickiego widowiska

Aktorstwo było jego planem B. Dziś uznawany jest za jednego z najlepszych



Podczas konferencji prasowej Artur Zaborski zadał pytanie dotyczące obecnej sytuacji Grnelandii. "Skoro mówimy o jedności, chciałbym, żebyście skomentowali to, co dzieje się obecnie w związku z Grenlandią. Jak się z tym czujecie? W Polsce pod pojęciem Skandynawia rozumiemy Norwegię, Szwecję i Danię jako kraje, które trzymają się razem i wspólnie walczą o wartości, które was łączą. Czy moglibyście to skomentować?".

"To, co dzieje się na Grenlandii? Cóż, to dość absurdalne, prawda? Mały człowiek ogarnięty megalomanią próbuje zawładnąć światem. Nagle "zabrał" Wenezuelę, rzekomo słusznie, i to dla Chevrona. Grenlandię weźmie z innych powodów strategicznych" - powiedział Stellan Skarsgard.

Jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że będąc dziś w Europie, musimy pamiętać, czego nauczyła nas historia. Idea zawłaszczania innych krajów oraz kolonializmu to coś, z czym Europa mierzy się dziś w poczuciu winy - w tym sensie, że próbujemy odejść od tego idiotycznego, dawnego sposobu myślenia, przepraszać i naprawiać krzywdy wyrządzone w przeszłości, w tym za zawłaszczenie Grenlandii. Grenlandia należy do Grenlandczyków. Dlatego pomysł ponownego "przywłaszczania" jej dla innej kultury - w sytuacji, gdy Dania bardzo jasno powiedziała, że Stany Zjednoczone mogą w ramach sojuszu NATO chronić Grenlandię militarnie, jeśli zajdzie taka potrzeba - jest czymś, co budzi ogromny niepokój, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się teraz" - dodał Joachim Trier.

Rozmowę możecie zobaczyć poniżej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stellan Skarsgård o planach Trumpa wobec Grenlandii: Ten mały, ogarnięty megalomanią człowiek, próbuje zawładnąć światem INTERIA.PL

"Wartość sentymentalna": Hania Rani z nagrodą dla najlepszej kompozytorki

Muzykę do filmu "Wartość sentymentalna" skomponowała Polka Hania Rani. Jak doszło do jej współpracy z reżyserem Joachimem Trierem i jak odkrył ją twórca "Wartości sentymentalnej" - pyta Artur Zaborski.

"Cieszę się, że mogę opowiedzieć o Hani Rani. To naprawdę wyjątkowa artystka. Nie wybrałem jej dlatego, że miała już na koncie wiele ścieżek dźwiękowych do filmów. W momencie, gdy z nią rozmawiałem i zaprosiłem ją do pracy nad filmem, miała chyba jedną, może dwie takie realizacje. Znałem po prostu jej muzykę i byłem jej fanem (...) Gdybym miał powiedzieć kilka słów o tym, co robi szczególnie dobrze, to ma ona niezwykłe wyczucie akustyki. Bardzo przestrzenne. Chodzi o jej sposób sonicznego operowania dźwiękiem, elementy przestrzenne, pogłosy. Na przykład pojechała do domu, w którym toczy się akcja filmu, tylko po to, żeby nagrywać atmosferę, zainspirować się i znaleźć sposób na stworzenie ścieżki dźwiękowej" - opowiadał reżyser Joachim Trier.

Całość materiału poniżej.

Zobacz też: Europa i świat przechodzą przemiany. Odczuwa to nie tylko świat kina