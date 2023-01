Mało tego, scena z woskiem była efektem improwizacji Madonny. Jedyne dwie kwestie, które wypowiada ona w trakcie sceny - "My way" i "Are you scared?" - są fragmentami tekstu wydanych w tym czasie piosenek Madonny - "Erotica" i "Justify My Love".

Zdjęcie Madonna w filmie "Sidła miłości" / Murray Close/Sygma/Sygma / Getty Images

Okropne sceny seksu

O statusie gwiazdy pop najlepiej świadczy wyznanie producenta Dina De Laurentiisa, który ujawnił po latach, że bezskutecznie błagał Madonnę, by opóźniła premierę swej skandalizującej książki "Sex", by widzowie nie myśleli, że "Sidła miłości" są filmem związanym z tą publikacją. Według producenta było to jednym z powodów klapy, jaką okazały się "Sidła miłości".