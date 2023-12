"Shrek": Tak miał wyglądać uwielbiany ogr. Bardzo się zmienił?

"Shrek": Zaprzeczenie klasycznej bajki

Film opowiada o zielonym olbrzymie, tytułowym Shreku, który mieszka samotnie na bagnisku, nie ma przyjaciół i nie lubi gości. Pewnego razu w jego zaciszu pojawiają się nieproszeni przybysze z sąsiedniego królestwa bajek. Aby się ich pozbyć, Shrek wraz z Osiołkiem, muszą uratować księżniczkę Fionę z łap strasznego smoka. Po drodze spotyka ich oczywiście wiele różnych przygód. Wbrew pozorom nie jest tylko bajka dla dzieci.



Mimo że mamy tutaj bohatera, piękną księżniczkę i nikczemnego złoczyńcę "Shrek" jest zaprzeczeniem klasycznej bajki. "Shrek' wywodzi się z tradycji bajek, na których wyrośliśmy. To niesamowita zabawa, kiedy widzimy jak wszystkie te konwencje zostają wywrócone do góry nogami" - mówił producent Jeffrey Katzenberg. "Wzięliśmy na warsztat prawie każdą bajkę i wywróciliśmy ja na drugą stronę. Nie było dla nas nic świętego. Wszystkie postaci z bajek były podstawą parodii" - dodawał szef wytwórni DreamWorks, Aron Warner.

Reklama

"Shrek 5": Powstanie kolejna część kultowej serii

"Shrek": Tak miał wyglądać główny bohater filmu

"Shrek", który na ekrany kin wszedł w 2001 roku, bardzo szybko podbił serca dużych i małych widzów. Zielony, gruby stwór z wyłupiastymi oczami nie jest przystojny ani szlachetny, a jego maniery pozostawiają wiele do życzenia. Jednak to właśnie te cechy czynią go tak autentycznym i kochanym przez widzów. Ogr pokazuje, że prawdziwa wartość człowieka nie leży w jego wyglądzie, ale w czynach i postawie.

Jednym z kluczowych elementów, które przyczyniły się do sukcesu filmu, jest jego humor. Bajka ta jest pełna dowcipów, które bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co więcej, "Shrek" jest również satyrą na tradycyjne bajki. Przez cały film widzowie są świadkami wielu zabawnych parodii na znane postacie i motywy z innych baśni.

Na YouTubie pojawiło się ostatnio nagranie, na którym można zobaczyć, jak pierwotnie miał wyglądać Shrek. Testowa wersja ogra z 1995 roku odbiega nieco od jego finalnego wyglądu.

Wideo youtube

Autor: Magdalena Łoboda